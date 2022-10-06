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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Atlas VPN: Google Chrome — самый уязвимый браузер 2022 года
Новые данные показывают, что пользователи Google Chrome должны быть осторожны при просмотре веб-страниц.
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Согласно отчету Atlas VPN, опубликованному в среду, Google Chrome является самым уязвимым браузером на рынке. На данный момент в 2022 году в браузере было 303 уязвимости, всего 3159 совокупных уязвимостей.

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Эти цифры основаны на данных из базы данных уязвимостей VulDB за период с 1 января 2022 года по 5 октября 2022 года.

Google Chrome — единственный браузер с новыми уязвимостями за пять дней октября. Последние включают CVE-2022-3318, CVE-2022-3314, CVE-2022-3311, CVE-2022-3309 и CVE-2022-3307.

Программа CVE отслеживает недостатки и уязвимости безопасности на различных платформах. В базе данных пока нет сведений об этих уязвимостях, но Atlas VPN утверждает, что они могут привести к повреждению памяти на компьютере.

Пользователи могут исправить это, обновив Google Chrome до версии 106.0.5249.61.

Браузер Mozilla Firefox находится на втором месте по количеству уязвимостей, их 117. По состоянию на 5 октября в Microsoft Edge было 103 уязвимости, что на 61% больше, чем за весь 2021 год. Всего с момента выпуска в нем было 806 уязвимостей.

Следующим идет Safari, который имеет один из самых низких уровней уязвимости. Например, за первые три квартала 2022 года в нем было 26 уязвимостей, а общее количество уязвимостей с момента выпуска — 1139.

Между тем в браузере Opera в 2022 году пока не было задокументировано ни одной уязвимости, а всего уязвимостей было всего 344.

Google Chrome, Microsoft Edge и Opera используют движок браузера Chromium. Уязвимости в Chromium могут затронуть все три браузера.

Проект с открытым исходным кодом Chromium создает код, используемый всеми браузерами на основе Chromium. Не все недостатки затронут все эти браузеры, потому что каждая компания создает свои браузеры по-разному.

По состоянию на май 2022 года Safari охватил более миллиарда пользователей, и Apple усердно работает над тем, чтобы его браузер был безопасным в использовании.

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Чтобы оставаться в безопасности в Интернете, люди должны обновлять свои браузеры до последней версии. Будьте осторожны при загрузке плагинов и расширений, особенно из менее известных источников или разработчиков.

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#google chrome #opera #mozilla firefox #safari #chromium
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