Появилась информация о том, какими будут будущие наушники OnePlus Buds Pro 2.

Преемник OnePlus Buds Pro уже не за горами — по крайней мере, так кажется. Недавняя утечка спецификаций OnePlus Buds Pro 2 демонстрирует захватывающий список возможностей, которые мир ждет с нетерпением.

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Более года назад компания OnePlus представила OnePlus Buds Pro, пару наушников с более чем привычным дизайном, с отличным звуком в крошечных 11-миллиметровых динамиках.

Buds Pro первого поколения заняли высокие места с точки зрения ANC благодаря «умной адаптивной системе шумоподавления». Просочившиеся Buds Pro 2 имеют аналогичную настройку с точки зрения ANC и рассчитаны на подавление до 45 дБ звука.

Что касается времени автономной работы, то OnePlus Buds Pro 2 будет обеспечивать до 6 часов автономной работы на одном заряде и до 22 часов с чехлом с использованием ANC. Поддерживаются как беспроводная, так и быстрая зарядка с соотношением заряда 1:1. Например, заряжая наушники в течение 10 минут, пользователи получат 10 часов воспроизведения.

Самое интересное, вероятно, появится Google Fast Pair на OnePlus Buds Pro 2, что упростит их настройку и использование на нескольких устройствах.

Никакой другой информации, которая бы намекала на цену, нет, хотя она вряд ли отклонится от 149 долларов. OnePlus Buds 2 Pro будут доступны в бело-черном цвете, а также в новом зеленом дизайне.

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