Xiaomi выпустила свой недорогой и мощный планшет Redmi Pad с невероятными характеристиками.

После нескольких недель тизеров и утечек Redmi выпустила свой первый планшет под названием Redmi Pad. Как и ожидалось, это бюджетный вариант основной линейки планшетов Xiaomi с конкурентоспособной ценой и привлекательными характеристиками. На данный момент он запущен только в Индии.

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Начнем с экрана. Это 10,6-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 2K и плавной частотой обновления 90 Гц. Селфи-камера спрятана в верхней панели и имеет угол обзора 105° с рамкой FocusFrame, которая удерживает пользователя в фокусе во время видеозвонков. Экран окружен четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Audio.

Планшет оснащен SoC MediaTek Helio G99 среднего класса, и есть несколько вариантов памяти на выбор. Вы можете иметь 3/4/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ дискового пространства. Слота для карты памяти для расширения памяти нет. Что касается программного обеспечения, устройство загружает Android 12 с планшетной версией MIUI 13. Xiaomi пообещала 3 года обновлений безопасности и 2 года обновлений ОС.

На задней панели находится только одна 8-мегапиксельная камера, способная записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Xiaomi утверждает, что батареи емкостью 8000 мАч должно хватить на весь день. Планшет поддерживает быструю зарядку 18 Вт, которая должна зарядить аккумулятор до 100% более чем за 2 часа.

Xiaomi не говорила об отдельных версиях с Wi-Fi и сотовой связью, поэтому предположительно, новый планшет доступен только с подключением к Wi-Fi.

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Redmi Pad будет доступен в цветах Graphite Grey, Moonlight Silver и Mint Green по стартовой цене всего 153 доллара. Ожидается, что международные цены будут немного выше, и пока неясно, когда Redmi Pad поступит в продажу в Пакистане или на других рынках. Скорее всего, пройдет несколько месяцев, прежде чем мы увидим его в других регионах.