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Лимонова Оксана
Microsoft: Windows 11 23H2 теперь доступна для всех подходящих устройств
Windows 11 версии 23H2, также известная как Windows 11 2023 Update, теперь широко доступна всем пользователям с соответствующими устройствами.

Компания Microsoft сообщает, что обновление Windows 11 2023 Update вступило в фазу широкого развертывания и теперь доступно всем желающим на соответствующих системах.

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Последняя версия, также известная как Windows 11 23H2, теперь будет предлагаться всем устройствам Windows, не настроенным на отсрочку обновлений функций и не затронутым ограничениями на совместимость.

Развертывание Windows 11 23H2 началось в сентябре для корпоративного тестирования среди участников программы Release Preview Insider, а месяц спустя она была выпущена в качестве пакета поддержки для других клиентов.

Список новых функций, входящих в обновление Windows 11 2023, включает в себя нового цифрового помощника Microsoft на базе искусственного интеллекта.

Windows 11 также оснащено обновленным проводником, поддержкой динамического освещения, улучшенным микшером громкости, обновленным интерфейсом Windows Spotlight, новым подробным отчетом об энергопотреблении и многими другими функциями и улучшениями.

В феврале Microsoft также начала принудительную установку Windows 11 23H2 на соответствующие системы, срок службы которых приближался к концу или уже наступил.

Фаза принудительного развертывания наступила после того, как системы, работающие под управлением нескольких редакций Windows 11 21H2, были автоматически обновлены до Windows 11 22H2 до окончания их поддержки в октябре.

Узнать, подходит ли ваш компьютер для обновления Windows 11 2023 Update, можно с помощью приложения PC Health Check или проверив технические характеристики, функции и системные требования Windows 11.

#windows 11 #новости microsoft #windows 11 версии 23h2
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