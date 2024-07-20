19 июля вечером вышла серия Redmi K70 Extreme Edition. Среди этих огромных предложений выделяется Xiaomi Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition.

19 июля вечером вышла серия Redmi K70 Extreme Edition. Среди этих огромных предложений выделяется Xiaomi Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition, выпущенная в сотрудничестве с легендарным производителем суперкаров Lamborghini.

реклама

Дизайн, воплощающий сущность Lamborghini

Несмотря на то, что Xiaomi Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition по-прежнему придерживается духа обычного дизайна K70 Ultra, он обрамляет внешний вид: задняя крышка, разработанная с учетом суперкара Lamborghini Essenza SCV12, характеризуется своим логотипом в форме буквы Y и щитом SQUADRA CORSE, который олицетворяет гоночное наследие Lamborghini. Этот специальный выпуск будет представлен в ярких зеленых и желтых оттенках, очень близких к ярким тонам, обычно ассоциируемым с динамичным брендом Lamborghini.

Производительность соответствует престижу. Хотя Xiaomi сохранила некоторые секреты, предполагается, что K70 Ultra Lamborghini Edition сохранит мощную производительность своего обычного Extreme Edition, но обновит конфигурацию памяти.

Процессор - в основе лежит мощный чип Dimensity 9300+, обеспечивающий высочайшую производительность для любых задач: от повседневного использования до более требовательных приложений, таких как ресурсоемкие игры.

Дисплей - оснащен 1.5K C8+ прямым экраном от TCL Huaxing с частотой обновления 144 Гц, что позволяет пользователям наслаждаться плавной прокруткой и высокой отзывчивостью.

Камера - устройство оснащено 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony IMX906, что гарантирует четкость, ясность и детализацию каждого снимка.

Срок службы батареи - аккумулятор большой емкости 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет заряжать устройство очень быстро, не теряя при этом много времени.

Прочность и дизайн - защита от пыли и воды по рейтингу IP68, металлический каркас высокой прочности делают этот телефон прочным для ежедневного использования.

Цвета - стандартная версия доступна в трех цветах, это позволяет выбрать тот, который подходит именно вам.

Xiaomi Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition — это больше, чем просто смартфон, поскольку он не только стильный и высокопроизводительный, но и несет в себе престиж дизайна Lamborghini.