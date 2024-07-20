19 июля вечером вышла серия Redmi K70 Extreme Edition. Среди этих огромных предложений выделяется Xiaomi Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition, выпущенная в сотрудничестве с легендарным производителем суперкаров Lamborghini.
реклама
Дизайн, воплощающий сущность Lamborghini
Несмотря на то, что Xiaomi Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition по-прежнему придерживается духа обычного дизайна K70 Ultra, он обрамляет внешний вид: задняя крышка, разработанная с учетом суперкара Lamborghini Essenza SCV12, характеризуется своим логотипом в форме буквы Y и щитом SQUADRA CORSE, который олицетворяет гоночное наследие Lamborghini. Этот специальный выпуск будет представлен в ярких зеленых и желтых оттенках, очень близких к ярким тонам, обычно ассоциируемым с динамичным брендом Lamborghini.
Производительность соответствует престижу. Хотя Xiaomi сохранила некоторые секреты, предполагается, что K70 Ultra Lamborghini Edition сохранит мощную производительность своего обычного Extreme Edition, но обновит конфигурацию памяти.
- Процессор - в основе лежит мощный чип Dimensity 9300+, обеспечивающий высочайшую производительность для любых задач: от повседневного использования до более требовательных приложений, таких как ресурсоемкие игры.
- Дисплей - оснащен 1.5K C8+ прямым экраном от TCL Huaxing с частотой обновления 144 Гц, что позволяет пользователям наслаждаться плавной прокруткой и высокой отзывчивостью.
- Камера - устройство оснащено 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony IMX906, что гарантирует четкость, ясность и детализацию каждого снимка.
- Срок службы батареи - аккумулятор большой емкости 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет заряжать устройство очень быстро, не теряя при этом много времени.
- Прочность и дизайн - защита от пыли и воды по рейтингу IP68, металлический каркас высокой прочности делают этот телефон прочным для ежедневного использования.
- Цвета - стандартная версия доступна в трех цветах, это позволяет выбрать тот, который подходит именно вам.
Xiaomi Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition — это больше, чем просто смартфон, поскольку он не только стильный и высокопроизводительный, но и несет в себе престиж дизайна Lamborghini.