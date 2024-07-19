Корпорация Майкрософт выпустила свой инструмент для создания изображений на основе искусственного интеллекта Designer в виде бесплатного приложения для iOS, опередив Apple Inc, пока мир ждет, когда производитель iPhone представит Apple Intelligence.

Microsoft Designer теперь доступен всем пользователям на разных платформах, включая iOS, Android и Windows. Он находился в предварительной версии почти год и тестировался на веб-сайте с использованием Microsoft Edge и других браузеров.

реклама

Приложение позволяет пользователям генерировать изображения с помощью текстовых подсказок и предоставляет шаблоны для создания изображений для социальных сетей и поздравительных открыток. Оно также включает инструмент создания аватара и опции для редактирования существующих изображений, включая удаление или изменение фона и объектов.

Хотя приложение бесплатное, оно ограничено для пользователей 15 действиями в день, которые используются при внесении изменений на основе ИИ в изображения. Пользователи могут перейти на подписку Copilot Pro за 20 долларов за 100 действий в день.

Запуск Microsoft Designer предшествует ожидаемому выпуску Apple Intelligence, собственного инструмента Apple для обработки изображений на основе искусственного интеллекта, выход которого запланирован на эту осень.

Ранее в этом году Microsoft выразила обеспокоенность по поводу соглашения между OpenAI и Apple, опасаясь, что оно может повлиять на амбиции Microsoft в отношении продуктов. В июле Microsoft решила отказаться от своей должности наблюдателя в совете директоров OpenAI .

Тем временем Дэниел Айвс из Wedbush Securities предсказал «колоссальный рост» стоимости Microsoft из-за революции в области искусственного интеллекта, что потенциально добавит к ее рыночной капитализации колоссальный 1 триллион долларов.