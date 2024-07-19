OpenAI рекламирует GPT-4o mini, которая выполняет различные задачи при низких затратах, поскольку сектор ИИ продолжает переходить на разработку небольших языковых моделей.

Компания OpenAI выпустила более экономичную версию GPT-4o, чтобы охватить более широкую аудиторию и расширить возможности использования своей продукции.

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Ранее в этом году компания анонсировала крупное обновление GPT-4o и заявила, что добавит расширенные функции в свои продукты на базе искусственного интеллекта, такие как предоставление ChatGPT возможности быстрее реагировать на текст, аудио и изображения, хотя некоторые обновления сталкиваются с задержками.

Но вместо мощности и производительности OpenAI рекламирует GPT-4o mini как модель, которая может выполнять различные задачи с низкой стоимостью и задержкой. Компания также утверждает, что это обновление предыдущих «малых моделей», таких как GPT-3.5 Turbo. Пользователи ChatGPT Free, Plus и Team теперь могут получить доступ к GPT-4o mini.

Компания OpenAI заявила, что протестировала GPT-4o mini на «нескольких ключевых тестах» и заявила, что ее модель превзошла многие другие малые модели на рынке «как по части текстового интеллекта, так и по части мультимодального мышления».

Крупные языковые модели стали золотой жилой сектора технологий после появления ChatGPT, побудив многие компании разрабатывать собственные модели и приложения генеративного ИИ.

Но эти модели также имеют проблемы, когда дело доходит до стоимости и использования энергии. В результате некоторые из ключевых игроков в секторе ИИ создают более мелкие и доступные модели. Google и Microsoft — два крупнейших игрока в секторе ИИ в настоящее время — оба сделали шаги в направлении более легких вариантов ИИ для своих клиентов в этом году.