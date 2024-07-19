Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Лимонова Оксана
OpenAI представляет более дешевую мини-версию GPT-4o
OpenAI рекламирует GPT-4o mini, которая выполняет различные задачи при низких затратах, поскольку сектор ИИ продолжает переходить на разработку небольших языковых моделей.

Компания OpenAI выпустила более экономичную версию GPT-4o, чтобы охватить более широкую аудиторию и расширить возможности использования своей продукции.

реклама

Ранее в этом году компания анонсировала крупное обновление GPT-4o и заявила, что добавит расширенные функции в свои продукты на базе искусственного интеллекта, такие как предоставление ChatGPT возможности быстрее реагировать на текст, аудио и изображения, хотя некоторые обновления сталкиваются с задержками.

Но вместо мощности и производительности OpenAI рекламирует GPT-4o mini как модель, которая может выполнять различные задачи с низкой стоимостью и задержкой. Компания также утверждает, что это обновление предыдущих «малых моделей», таких как GPT-3.5 Turbo. Пользователи ChatGPT Free, Plus и Team теперь могут получить доступ к GPT-4o mini.

Компания OpenAI заявила, что протестировала GPT-4o mini на «нескольких ключевых тестах» и заявила, что ее модель превзошла многие другие малые модели на рынке «как по части текстового интеллекта, так и по части мультимодального мышления».

Крупные языковые модели стали золотой жилой сектора технологий после появления ChatGPT, побудив многие компании разрабатывать собственные модели и приложения генеративного ИИ.

Но эти модели также имеют проблемы, когда дело доходит до стоимости и использования энергии. В результате некоторые из ключевых игроков в секторе ИИ создают более мелкие и доступные модели. Google и Microsoft — два крупнейших игрока в секторе ИИ в настоящее время — оба сделали шаги в направлении более легких вариантов ИИ для своих клиентов в этом году.

#chatgpt #openai #новости ит #gpt-4o mini
+
Написать комментарий (0)
Стартап привлек $16 млн для разработки ИИ-движка, делающего поведение NPC в видеоиграх реалистичным
OpenAI анонсирует языковую модель GPT-4o mini на смену GPT-3.5 в ChatGPT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
5
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
1
Илон Маск поставил перед сотрудниками Tesla задачу к концу года решить проблемы с массовым выпуском ячеек типа 4680
+
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
1
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
1
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
В Сети появились фотографии секретного проекта "СуперАбрамс" со 140-мм орудием и массой 70 тонн
2
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
2
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
2
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
6
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
6
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
В сеть утекли изображения смартфонов Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL
+
Все телефоны и планшеты Samsung, выпущенные за последние 2-3 года, получат обновление One UI 6.1.1
+
Страны НАТО изучают целесообразность перехода на калибр 6,8 х 51 мм вслед за армией США
3
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
Силы самообороны Японии в 2025 году получат противокорабельную ракету с дальностью до 1200 км
2
Huawei выпустит HarmonyOS Next не только на смартфонах, но и на ПК для конкуренции с Windows
1

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
61
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
106
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
64
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
39
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
89
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
34
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
4
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3

Сейчас обсуждают

Мегавольт
22:38
1650с все дрочильни сетевые тянет. робокоп нагнул ее. а так малая в геншин шпилит норм. думается врама 8гигов и она еще бы тянула и тянула.
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
Максим Беляков
22:37
Мда, интересно как же такие звери по энергопотреблению как 5600х и 3060 не перегреваются
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
glavhyilo
22:33
у байдуна жёсткий паркинсон.
Устранение «плохих воспоминаний» может улучшить лечение болезни Паркинсона
Виктор Байкин
22:30
Знаю эту систему. Отличная штука. Организовывает дружественный огонь. Вылетает от укропитеков и атакует укропитеков. Прям как у СШАнцев. Кстати. Автор. Не правильно называть Американцами, сшанцев. Аме...
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
Obscury
22:27
Я подумал ты про РФ. Весь юг без света. Лично сижу в Геленджике - без света весь толстый мыс и так каждый день. Несмываемый говорит, что то кляты майнеры. Видимо, письков папочку четырехлетней давност...
Зеленский заявил, что в мире нет человека, который заставил бы Украину заключить мир ценой сдачи территорий
Алексей Вобленко
22:26
И что?) к чему ты это написал, лол? Типо раз игры после книг, то конфликт Нильфгаарда и Северных Королевств - плагиат?) К чему твой коммент? О чем он? Для чего?
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Артём Леонов
22:16
4. Давайте посмотрим правде в глаза - в РФ массы берут Palit, Gigabyte, MSI. Купили - поставили - забыли. В редких единичных случаях, когда нету на остатках - начинаются все эти "переплати за асус", л...
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
Nvidia&Intel Hater
22:14
Какой высер,такие и комменты
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Иван Бородин
22:06
Премиумная шоколадка из пятёрочки!
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
Китя
22:03
Шишун поклонник Хуаг ннадо. графический ускоритель с белыми лучами на лицо 😹
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем