WhatsApp представляет функцию AI Studio в бета-версии Android для улучшения пользовательского опыта с помощью персонализированных чат-ботов.

WhatsApp продолжает оставаться предпочтительной платформой для бесперебойной коммуникации и связи по всему миру, предлагая надежные услуги обмена сообщениями и передовые функции. WhatsApp хорошо известен своим последовательным внедрением новых функций. Последние слухи связаны с тестированием новой функции AI Studio в бета-версии приложения для Android.

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Согласно недавнему отчету WABetaInfo, WhatsApp в настоящее время развертывает функцию AI Studio для избранных бета-тестеров на Android. Эта новая функция включает в себя дополнительные чат-боты, направленные на улучшение пользовательского опыта и взаимодействия в приложении. С выпуском обновления WhatsApp beta для Android 2.24.15.10 в Google Play Store пользователи теперь могут получить доступ к функции AI Studio и взаимодействовать с различными чат-ботами.

Пользователи могут ожидать разнообразный спектр персонализированных чат-ботов, адаптированных под их конкретные потребности. Эта функция позволяет бета-тестерам взаимодействовать с различными полезными и развлекательными ИИ. WhatsApp также рассматривает возможность предоставления внешним разработчикам возможности создавать собственных чат-ботов ИИ, что потенциально еще больше расширит выбор.

Важно подчеркнуть, что все личные сообщения, которыми обмениваются в чатах и группах WhatsApp, зашифрованы сквозным образом и никогда не передаются Meta. Сообщения AI, которыми делятся с чат-ботами, используются исключительно Meta для повышения общего качества взаимодействий AI на платформе.