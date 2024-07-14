В новом отчете говорится, что голосовой помощник Samsung Bixby, представленный в 2017 году, будет обновлен в этом году.

Поскольку несколько технологических гигантов, включая Google и Apple, улучшают своих голосовых помощников новыми обновлениями и усовершенствованиями, Samsung подтвердила, что обновит свой Bixby с помощью большой языковой модели (LLM) компании для улучшения функций ИИ. В частности, Google переходит с Google Assistant на Gemini, а Apple недавно анонсировала несколько усовершенствований на базе ИИ для Siri. Вот что сказал главный чиновник Samsung относительно Bixby.

Голосовой помощник Samsung Bixby будет обновлен в этом году

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Судя по всему, с помощью нового обновления с использованием генеративного ИИ компания планирует расширить возможности своего виртуального помощника, чтобы он мог понимать команды на естественном языке, давать более точные ответы и предлагать новые функции.

Компания предложит своим пользователям возможность использовать различные голосовые помощники на устройствах Samsung, например, собственного помощника на базе искусственного интеллекта Google и Bixby от Samsung.

Голосовой помощник Samsung Bixby был анонсирован в 2017 году с выпуском Samsung Galaxy S8. Он позволяет пользователям совершать звонки, отправлять сообщения, устанавливать напоминания и управлять настройками устройства с помощью голоса. Более того, его функция Bixby Vision улучшает пользовательский опыт, позволяя камере устройства предоставлять информацию об объектах или переводить текст в режиме реального времени. Он также поддерживает быстрые команды и многое другое.