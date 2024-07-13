Miniproca — это новый и необычный мини-ПК со встроенным 7-дюймовым многоточечным сенсорным дисплеем и достойными аппаратными характеристиками.

Miniproca — это небольшой настольный компьютер с 45-ваттным процессором AMD Ryzen 9 6900HX, памятью DDR5-4800 и слотом M.2 2280 с поддержкой хранилища PCIe 4.0 NVMe. Но что действительно выделяет этот мини-ПК , так это 7-дюймовый дисплей на верхней части корпуса. Это сенсорный дисплей, который можно поднять, когда он вам нужен, для использования в качестве основного или дополнительного экрана, или сложить, когда он вам не нужен.

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Разработчики мини-ПК запустили краудфандинговую кампанию на Kickstarter для Miniproca, цены на которую начинаются от 699 долларов США.

Начальная цена указана за модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, но систему также можно сконфигурировать с 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ памяти, при этом топовая модель обойдется спонсорам Super Early Bird в 919 долларов.

Хотя цены не смехотворны, они также не являются звездными для компьютера с процессором 2-летней давности. Но Ryzen 6900HX все еще довольно приличная производительность с 8 ядрами ЦП Zen 3+ и интегрированной графикой Radeon 680M с 12 ядрами ГП RDNA 2. И имейте в виду, что это цены со скидкой, а рекомендуемые розничные цены, как говорят, варьируются от 1259 до 1999 долларов, что совершенно того не стоит.

Тем не менее, это довольно необычный маленький компьютер, который может понравиться тем, кто ищет компактный ПК со встроенным дисплеем, но предпочитает мини-ПК ноутбуку (возможно, из-за места для дополнительных портов).

Miniproca имеет размеры 175x137x55 мм (6,9″x5,4″x2,2″) и оснащен вентилятором со скоростью вращения 4000 об/мин и камерой охлаждения внутри корпуса из алюминиевого сплава.

Снаружи вы найдете ряд портов, в том числе:

2xUSB Type-C (только один описан как «полнофункциональный»)

2 порта USB 3.2 тип A

2 порта USB 2.0 тип A

1хHDMI 2.1

1 порт DisplayPort 1.4

2 порта 2,5 Гбит локальной сети

1x3,5 мм аудио

1 вход постоянного тока (19 В/6,32 А, 120 Вт)

Система поддерживает до трех дисплеев 4K (или до четырех дисплеев в общей сложности, если учитывать встроенный экран), а также беспроводные соединения WiFi 6E и Bluetooth 5.2.