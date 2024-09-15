Notion — удобная виртуальная платформа «все и сразу». В ней можно создавать документы, таблицы, подключать дополнения. В ней легко организовать доску для задач — под одного или нескольких людей, вплоть до целой компании. Нет ограничений по сфере деятельности. В том числе, платформа подходит для изучения иностранных языков. Удобство заключается в том, что Notion позволяет создавать шаблоны и интегрировать их в свою среду, а потом адаптировать по мере необходимости.

реклама





Почему лучше создать свой шаблон

Ответ простой — готовые шаблоны хотя и есть, но зачастую довольно объемные и тяжелые. Для новичка «наворотов» чересчур много, скорее запутаетесь, чем адаптируете под свои нужды. Да и проще сразу подогнать заготовку под собственные потребности, а не изменять кем-то созданное. Впрочем, никто не запрещает и скачивать готовые — они представлены довольно широко, большая часть — бесплатны. Кстати, этот простой и удобный шаблон тоже можно скачать и поставить себе. В конце поделюсь шаблоном.

Ошибки при создании шаблона Notion под иностранный язык

реклама





В Notion можно создавать любой контент. Он задается по группам и задачам. Сначала создается страница, а потом в нее вписывают все необходимое — от задач до конкретных документов и таблиц.

Тут-то и возникает соблазн: почему бы просто не сделать одну «базу данных» под иностранный язык? Например в таком формате:

Общая папка (например — English, если изучаем английский);

Подраздел «Лекции»;

реклама



Подраздел «Домашние задания»;

Подраздел «Грамматика и лексика»;

Отдельный подраздел для вопросов учителю — если работаете с репетитором.

реклама





Логично? Вроде бы да. По такому принципу «работают» учебники. Но в Notion такой шаблон будет далеко не идеальным. Причина проста: слишком большие разделы, «все в кучу». Вот есть категория «лекции». Здесь и тексты, и аудио, и даже видеоссылки. В разделе «Домашние задания» — от первого «новичкового» юнита до последнего, уже продвинутого. А что потом? Любой язык — бесконечен. Даже уровень С2 не предел. Нетрудно представить, какая каша получится, если все хранить вместе.

Вывод простой: шаблон должен выглядеть иначе. Благо, Notion это позволяет.

Какой шаблон подходит под изучение иностранного языка

Методом проб и ошибок удалось создать подходящий шаблон. Возможно, он не на 100% идеален, но удобен и не создает путаницы. Вот, как он выглядит:

Общая база данных — English. Тут все понятно.

Подраздел Topics. Здесь хранятся все темы — от самых простых до самых сложных.

В описании (Summary) — объясняем, что это за конспект, о чем вообще речь. Возможно, это вообще мультфильм.

Сложность или Difficulty — насколько тема трудна для изучения. Критерий субъективный.

Checkbox — отметка для себя или для себя и учителя. Означает, что тема пройдена. Никто не запретит вернуться к ней снова, если потребуется, но в общем — домашнее задание завершено, сдано и получена оценка.

Date — дата урока.

Также можно поставить Remind — напоминание. Это для того, чтобы не забывать вовремя изучать новые темы и делать домашнюю работу. Или повторять пройденный материал. Не так агрессивно, как знаменитая зеленая сова, но тоже работает неплохо.

Подпись к изображению

Как это работает на практике

Удобств у такого варианта много. Вот например, создаем новый топик. Просто жмем New, вводим название темы.

Например, Past Simple. Это грамматический топик, с которым будут связаны тексты, какие-то аудио- и видеофайлы.

Notion автоматически создает дату, а также вложенную базу под домашние задания, слова и выражения. Все необходимое в одном вложении. Кстати, страницей можно поделиться — например, если вы изучаете язык вместе с другом. Или если учитель должен загрузить для вас домашние задания.

Шаблоны можно менять. Нажимаем на стрелку-многоточие-edit. Фильтровать и сортировать тоже можно как угодно. Простой способ — по датам, тогда будет сразу понятно, что изучали недавно и что предстоит повторить.

Сразу же убеждаемся, что Past Simple появился выше остальных. Логично: его ведь только сделали. А еще можно отсортировать иначе — например, по трудности топиков. Фильтр используем, чтобы посмотреть, какие темы изучены, а какие еще нет.

Очень удобно за счет того, что видно, где еще надо работать. Пройденное не «мозолит глаза» и не мешает.

Summary помогает понять смысл темы. Иногда бывает трудно вспомнить подробности, особенно если прошло некоторое время. Кстати, необязательно писать саммари вручную — используйте ИИ, его «интеллекта» вполне для этого хватит.

В любую точку и любую тему можно зайти за два-три клика. Причем, как с компьютера, так и с мобильного устройства.

Заходим в Notion, ищем «лупой», выбираем тему. Выходим на нужную страницу. Еще есть «Search» — функция та же.

Шаблон не сделан раз и навсегда. Его можно поменять, убрать лишнее или добавить другие функции. Не забывайте, что сам инструмент Notion очень гибкий — например, можно поставить таймер, чтобы проверить себя на выполнение задач на скорость.

Адаптируйте, экспериментируйте — и кстати, такие шаблоны можно создавать далеко не только под английский язык. На самом деле, под что угодно.

Вы можете скачать этот шаблон в готовом виде. Тогда конкретно такой под иностранные языки с нуля создавать не придется. Например, если вы изучаете не английский, а французский - просто поменяйте названия.