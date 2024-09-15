Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка

В статье показываю, как создать удобный и при этом гибкий шаблон для изучения иностранного языка в Notion.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Notion — удобная виртуальная платформа «все и сразу». В ней можно создавать документы, таблицы, подключать дополнения. В ней легко организовать доску для задач — под одного или нескольких людей, вплоть до целой компании. Нет ограничений по сфере деятельности. В том числе, платформа подходит для изучения иностранных языков. Удобство заключается в том, что Notion позволяет создавать шаблоны и интегрировать их в свою среду, а потом адаптировать по мере необходимости.

реклама



Почему лучше создать свой шаблон

Ответ простой — готовые шаблоны хотя и есть, но зачастую довольно объемные и тяжелые. Для новичка «наворотов» чересчур много, скорее запутаетесь, чем адаптируете под свои нужды. Да и проще сразу подогнать заготовку под собственные потребности, а не изменять кем-то созданное. Впрочем, никто не запрещает и скачивать готовые — они представлены довольно широко, большая часть — бесплатны. Кстати, этот простой и удобный шаблон тоже можно скачать и поставить себе. В конце поделюсь шаблоном.

Ошибки при создании шаблона Notion под иностранный язык

реклама



В Notion можно создавать любой контент. Он задается по группам и задачам. Сначала создается страница, а потом в нее вписывают все необходимое — от задач до конкретных документов и таблиц.

Тут-то и возникает соблазн: почему бы просто не сделать одну «базу данных» под иностранный язык? Например в таком формате:

  • Общая папка (например — English, если изучаем английский);

  • Подраздел «Лекции»;

  • реклама



    Подраздел «Домашние задания»;

  • Подраздел «Грамматика и лексика»;

  • Отдельный подраздел для вопросов учителю — если работаете с репетитором.

реклама



Логично? Вроде бы да. По такому принципу «работают» учебники. Но в Notion такой шаблон будет далеко не идеальным. Причина проста: слишком большие разделы, «все в кучу». Вот есть категория «лекции». Здесь и тексты, и аудио, и даже видеоссылки. В разделе «Домашние задания» — от первого «новичкового» юнита до последнего, уже продвинутого. А что потом? Любой язык — бесконечен. Даже уровень С2 не предел. Нетрудно представить, какая каша получится, если все хранить вместе.

Вывод простой: шаблон должен выглядеть иначе. Благо, Notion это позволяет.

Какой шаблон подходит под изучение иностранного языка

Методом проб и ошибок удалось создать подходящий шаблон. Возможно, он не на 100% идеален, но удобен и не создает путаницы. Вот, как он выглядит:

  • Общая база данных — English. Тут все понятно.

  • Подраздел Topics. Здесь хранятся все темы — от самых простых до самых сложных.

  • В описании (Summary) — объясняем, что это за конспект, о чем вообще речь. Возможно, это вообще мультфильм.

  • Сложность или Difficulty — насколько тема трудна для изучения. Критерий субъективный.

  • Checkbox — отметка для себя или для себя и учителя. Означает, что тема пройдена. Никто не запретит вернуться к ней снова, если потребуется, но в общем — домашнее задание завершено, сдано и получена оценка.

  • Date — дата урока.

Также можно поставить Remind — напоминание. Это для того, чтобы не забывать вовремя изучать новые темы и делать домашнюю работу. Или повторять пройденный материал. Не так агрессивно, как знаменитая зеленая сова, но тоже работает неплохо.

Подпись к изображению

Как это работает на практике

Удобств у такого варианта много. Вот например, создаем новый топик. Просто жмем New, вводим название темы.

Например, Past Simple. Это грамматический топик, с которым будут связаны тексты, какие-то аудио- и видеофайлы.

 

Notion автоматически создает дату, а также вложенную базу под домашние задания, слова и выражения. Все необходимое в одном вложении. Кстати, страницей можно поделиться — например, если вы изучаете язык вместе с другом. Или если учитель должен загрузить для вас домашние задания.

 Шаблоны можно менять. Нажимаем на стрелку-многоточие-edit. Фильтровать и сортировать тоже можно как угодно. Простой способ — по датам, тогда будет сразу понятно, что изучали недавно и что предстоит повторить.

 

Сразу же убеждаемся, что Past Simple появился выше остальных. Логично: его ведь только сделали. А еще можно отсортировать иначе — например, по трудности топиков. Фильтр используем, чтобы посмотреть, какие темы изучены, а какие еще нет.

Очень удобно за счет того, что видно, где еще надо работать. Пройденное не «мозолит глаза» и не мешает.

Summary помогает понять смысл темы. Иногда бывает трудно вспомнить подробности, особенно если прошло некоторое время. Кстати, необязательно писать саммари вручную — используйте ИИ, его «интеллекта» вполне для этого хватит.

В любую точку и любую тему можно зайти за два-три клика. Причем, как с компьютера, так и с мобильного устройства.

Заходим в Notion, ищем «лупой», выбираем тему. Выходим на нужную страницу. Еще есть «Search» — функция та же.

Шаблон не сделан раз и навсегда. Его можно поменять, убрать лишнее или добавить другие функции. Не забывайте, что сам инструмент Notion очень гибкий — например, можно поставить таймер, чтобы проверить себя на выполнение задач на скорость.

Адаптируйте, экспериментируйте — и кстати, такие шаблоны можно создавать далеко не только под английский язык. На самом деле, под что угодно.

Вы можете скачать этот шаблон в готовом виде. Тогда конкретно такой под иностранные языки с нуля создавать не придется. Например, если вы изучаете не английский, а французский - просто поменяйте названия.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

notion английский язык
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
23
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
15
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
6
Компания из РФ занимается созданием сложного устройства, необходимого для производства чипов
1
В России стартует строительство новой дороги в Крым
1
Samsung выпустила сентябрьское обновление для смартфонов серий Galaxy S21 и Galaxy S20 FE
1
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
8
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
4
Утечка данных показала характеристики процессора Snapdragon 8 Gen 4
+
OnePlus 13 с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4,экраном 2К и батареей 6000 мАч выйдет в октябре
+
В Тольятти построят новое машиностроительное производство
+
Nvidia подтвердила надвигающийся дефицит видеокарт Blackwell
2
Падающий спрос на принтеры и МФУ вынуждает Ricoh сокращать численность персонала
2
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
Игровой процессор AMD Ryzen 5 7600X3D покидает пределы США и Германии, становясь доступным и в Китае
2
Разработчик сравнил возможности PS5 Pro и PS5 на примере своей игры
1
MaxSun выпустила материнскую плату с обратным расположением PCIe 5.0 x16 для видеокарты
6
Эксперты протестировали PlayStation 5 Pro — 60 FPS при разрешении 1600p-2160p и поддержка 8K
+
ВМС США введут в строй первую АПЛ, одинаково приспособленную как для мужчин, так и для женщин
8
Google тестирует «оконный» режим для Android планшетов
+
Сервис "Яндекс Go" впервые оштрафовал самокатчика на 100 000 рублей
3

Популярные статьи

"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
1
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
167
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
12
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
Анонс PlayStation 5 Pro - цирк и балаган современного игрового комьюнити
54
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
2
5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
3
Как защитить личные данные на смартфоне в случае утери или кражи
4
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
+

Сейчас обсуждают

El Grechko
11:38
Будет, в АМД же не идиоты сидят, они эту роль фанатам оставляют. Вон, новая плойка, средняя производительность в полтора раза выше, а в лучах - в 2-3. Как бы намекает, что если, например, частоту сниз...
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
Amogus54
11:32
Официального анонса даты выхода*
В сети появились свежие слухи про GTA 6 о сюжете и геймплее
Dmi Pal
11:30
У Базальта своя команда и свои репозитории, так что собирать всё у себя из исходников и сопровождать собственный форк - проблем нет ....
"Альт" вместо Windows: Почта России запускает масштабный переход на отечественное ПО
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:25
Как это поможет экономике Гермашки?
Учёные из Германии создали экстремальные условия, как внутри планет и звезд
unhurtable
11:15
Фига-се, и три года не прошло как до ливерной колбасы дошло что руками урины с РФ не справиться...
Шольц призвал прокуратуру Германии провести непредвзятое расследование диверсии на Северных потоках
unhurtable
11:13
Упс, у нахрюка очередная зрада...
Минобороны Нидерландов сообщили о сорвавшейся поставке ЗРК Patriot Украине
Имя Фамилия
11:11
А почему технологию амд тестируют на картах от нвидии? Чтобы показать, что даже амд заботится о старых картах нвидии больше, чем сама нвидиа?) ну и тем более амд сами говорили, что без артефактов буде...
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
Dzhereli
11:01
Ответ будет в виде громкого пука в лужу.
Reuters рассказали, каким может быть ответ Москвы на получение Киевом разрешения на удары вглубь РФ
Алексей Козлов
10:59
крайне любопытное решение производителя максун. действительно, самая сложная задача-найти подходящий корпус.)
MaxSun выпустила материнскую плату B760BKB Mini-ITX с разъемом PCIe 5.0×16 на задней панели
Kaabar
10:55
Испытания, как страшно. Выносятся первым делом спутники над зоной боевых действий, самолеты ДРЛО и прочие рапторы разведчики, наносятся удары по центрам принятия решений в Киеве, постам ЭЦ сортировочн...
Reuters рассказали, каким может быть ответ Москвы на получение Киевом разрешения на удары вглубь РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем