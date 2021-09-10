Майкл Акерман признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой на 30 миллионов долларов
Майкл Акерман, 52-х летний уроженец северо-восточного штата Огайо (США) признан виновным в мошенничестве с криптовалютами. Мужчина заманивал доверчивых инвесторов в мошеннический фонд под названием “Q3 Trading Club”, который он организовал в 2017 еще с двумя своими сообщниками. В результате своих действий Акерман хотел присвоить себе более 30 миллионов долларов.
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По его словам образованный им фонд “Q3 Trading Club” использовал некоторые алгоритмы при торговле криптовалютой, которые сто процентов должны были давать гарантию на 15% прибыль каждый месяц. Для большей убедительности в своих словах мошенник предоставлял поддельные документы и отчеты о доходности.
Все средства, полученные незаконным путем Майкл Акерман тратил на свои личные нужды и покупку брендовых товаров, люксовых автомобилей, дорогих украшений и путешествия. Мужчина не отказывается в совершенных им незаконных манипуляциях и согласен вернуть обманутым инвесторам более 36 миллионов долларов. На данный момент все имущество и недвижимость у него конфискованы.
Максимальный срок, который грозит Акерману, составляет 20 лет заключения. Приговор должен быть озвучен в начале января этого года.
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