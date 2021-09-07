Ethereum предрекли максимальный рост на крипторынке
Главный аналитик инвестиционной компании “8848 Invest” Виктор Першиков прогнозирует, что в ближайшее время стоимость криптовалюты Ethereum (Эфириум) может дойти до отметки в 5 000 долларов (USD). В то время как биткоин может взлететь более чем на 50 000 долларов (USD).
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“Стоимость Ethereum может превзойти свой рекордный предел даже раньше, чем биткоин. На такой ценовой рост влияют следующие факторы: рост объемов накопления биткоина крупными инвесторами, не вкладывающими в него собственную монету и рост капитализации крипто рынка в целом. " - Объясняет такое явление Першиков. Эксперт добавил, что биткоин по доходности уступает менее капитализированным активам.
За предыдущий месяц доходность от майнинга Эфириум выросла почти в два раза. В связи с этим значительно подскочили цены на видеокарты в Китае и в других странах.
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На сегодняшний день, 7 сентября альткоин Ethereum торгуется на уровне чуть более 3,7 тысячи долларов (USD).
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