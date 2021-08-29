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ASUS рассказала о скором выходе роутера ZenWiFi Pro с необычным дизайном

Компания ASUS заинтриговала общественность новостью о скором выходе в продажу домашнего маршрутизатора с красивым названием ZenWiFi Pro.
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Компания ASUS заинтриговала общественность новостью о скором выходе в продажу домашнего маршрутизатора с красивым названием ZenWiFi Pro. Новинка отличается от своих предшественников прежде всего оригинальным дизайном. Представьте себе небоскрёб. Так вот, это устройство напоминает подобную конструкцию, только в уменьшенном варианте. С виду роутер похож на подобие параллелепипеда. Если присмотреться к роутеру внимательнее, через прозрачное стекло, то можно увидеть антенны.

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Поддерживаемый стандарт роутера — Wi-Fi 6E. Благодаря данной технологии выделяется частотный диапазон 6 ГГц. Таким образом, устройство можно будет использовать без лицензии, в дополнение к полосам 2,4 и 5 ГГц. Производитель выступил с громким обещанием того, что с помощью роутера пользователи забудут о проблеме медленного интернета.

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Также сообщается, что маршрутизатор будет оснащён сетевым портом 2.5 GbE, вкупе с разъёмами USB 3.x Type-C и Type-A, благодаря чему можно будет подключать модем 5G и другие устройства нового поколения.

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Новинка, скорее всего, будет дополнена повторителями, по внешним признакам похожими на маршрутизатор. К слову, их выпуск пока только планируется. Уточним, что повторители нужны для формирования ячеистых сетей, покрытие которых имеет большую площадь. К сожалению, о дате начала продаж данные пока не разглашаются.

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