Spotify внедряет AI для создания персонализированных плейлистов: новая функция позволяет пользователям формировать уникальные музыкальные подборки с помощью текстовых запросов, отражающих их вкусы и предпочтения.

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Spotify, уже завоевавший популярность своим функционалом AI DJ, представляет нововведение в создании плейлистов с помощью искусственного интеллекта. В понедельник компания объявила о запуске бета-версии новой функции под названием “AI плейлисты”, которая позволяет пользователям создавать плейлисты на основе текстовых запросов.

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Эта функция впервые станет доступна на устройствах Android и iOS в Великобритании и Австралии и будет развиваться со временем.

Использование AI позволяет запросить создание плейлистов на основе самых разнообразных критериев, начиная от жанра или временного периода и заканчивая более необычными запросами, такими как “песни для серенады моему коту” или “ритмы для борьбы с зомби-апокалипсисом”, как предлагает Spotify. Запросы могут включать в себя всё что угодно: места, животных, действия, персонажей фильмов, цвета или эмодзи. Однако компания отмечает, что лучшие плейлисты создаются при использовании запросов, содержащих комбинацию жанров, настроений, исполнителей и десятилетий.

Spotify также использует своё понимание вкусов пользователей для персонализации создаваемых плейлистов.

После создания плейлиста пользователи могут вносить изменения и уточнять конечный результат, используя команды типа “менее весело” или “больше поп-музыки”. Также можно удалять песни из плейлиста, проведя по ним влево.

Что касается технологии, Spotify использует большие языковые модели (LLM) для понимания намерений пользователя. Затем, используя технологию персонализации — информацию о предпочтениях и истории прослушивания пользователя — Spotify выполняет запрос и создает персонализированный AI-генерированный плейлист.

Компания использует ряд сторонних инструментов для своих AI и машинного обучения.

Spotify воздержался от комментариев по поводу этого открытия, заявив, что не будет предоставлять заявления о возможных новых функциях. Однако в декабре 2023 года компания подтвердила, что тестирует создание плейлистов с помощью AI после того, как в TikTok появилось видео с демонстрацией этой функции, которое пользователь описал как “ChatGPT от Spotify”.

Функция находится во вкладке “Ваша библиотека” в приложении Spotify, нажав на кнопку с плюсом (+) в правом верхнем углу экрана. Появляется всплывающее меню, в котором AI плейлист представлен как новый вариант наряду с существующими опциями “Плейлист” и “Смешать”.



Источник изображения: https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/04/Spotify_AIPlaylist_InstagramPost_1080x1350_02.png?resize=768,960

Если слушателю трудно придумать запросы, Spotify предлагает варианты запросов, чтобы помочь людям начать, например, “сосредоточиться на работе с инструментальной электроникой”, “заполнить тишину фоновой музыкой кафе”, “взбодриться веселыми, ритмичными и позитивными песнями” или “исследовать узкий жанр, такой как Witch House” и многие другие.

Чтобы сохранить AI плейлист, нажмите кнопку “Создать”, чтобы добавить его в библиотеку.

Компания отмечает, что AI имеет ограничения, поэтому он не будет реагировать на оскорбительные запросы или те, которые сосредоточены на текущих событиях или конкретных брендах.

Spotify инвестирует в технологии AI для улучшения своего стримингового сервиса уже много месяцев. С запуском AI DJ, который получил мировое распространение в прошлом году, компания использовала сочетание технологий Sonantic и OpenAI для создания искусственного варианта голоса главы отдела культурных партнерств Spotify, Xavier “X” Jernigan, который представляет персонализированный выбор песен пользователю. В прошлом году Spotify заявил, что инвестирует во внутренние исследования, чтобы лучше понять последние достижения в области AI и больших языковых моделей.

Генеральный директор Даниэль Эк также намекал инвесторам на другие способы использования AI Spotify, включая создание резюме подкастов, создание AI-генерированных аудиореклам и многое другое. Компания также рассматривала возможность использования AI технологий, которые клонировали бы голос ведущего подкаста для рекламы, читаемой ведущим.

До AI плейлистов Spotify запустил похожую функцию, Niche Mixes, которая позволяла пользователям создавать персонализированные плейлисты с помощью запросов, но продукт не использовал технологию AI и был более ограничен в понимании языка.