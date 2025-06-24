Разработчики Team Fortress 2 вышли на связь и напомнили, что 13 лет назад выпустили режим “Манн против машин”. Сейчас они готовят новое обновление для него

Последние несколько лет разработчики игры Team Fortress 2 крайне редко выходят на связь с сообществом. Последним примечательным моментом был выпуск последнего эпизода комикса по игре, который произошел в конце 2024 года. 23 июня 2025 года в блоге игры появилась новая запись, в которой разработчики вспоминают о режиме игры “Манн против машин” и призывают сообщество присылать новые карты для него.

Запись выполнена в ироничной, юмористической манере и содержит массу шуток. В ней разработчики предлагают сообществу игры создать карты для этого режима и публиковать их в мастерской игры до 27 августа 2025 года. Также в блоге есть намек на то, что обновление может выйти на Хэллоуин. Но разработчики подчеркивают, что карты не обязательно делать в этой эстетике.

“Манн против машин” это PVE-режим онлайн-шутера Team Fortress 2, вышедший 15 августа 2025 года. На трех картах игрокам предлагалось отбить несколько волн роботов, решивших захватить компанию Манн Ко. 26 октября 2012 года в игру была добавлена хэллоуинская карта Ghost Town, отличающаяся высокой сложностью. 21 ноября 2013 года вышло обновление “Два города” с тремя новыми картами. Оно возродило интерес игроков к режиму, однако, стало последним в истории режима.