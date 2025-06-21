Онлайн-шутер Quake Champions получил крупное обновление. Вместе с ним в игре стартовал новый сезон

27 сезон стартовал в Quake Champions. Крупный патч на 1.7 гигабайт принес в игру четыре новых скина. Два из них, ракетница "Левиафан" и рельсотрон "Беспощадная EZ-H20 RG", стилизованы под водяное игрушечное оружие. Два других, Blaster NG и BFG-10K RL, пришли из Quake 2 и 3 соответственно. Они доступны для покупки за игровую валюту.

Важнейшими изменениями этого обновления стало увеличение частоты кадров на серверах с 60 до 100. Однако частота клиентов уменьшена до 500 кадров в секунду. Проблемы долгого подключения и потери соединения тоже исправили. Они были связаны с защитой и проверкой активов игры.

Масса изменений затронула характеристики чемпионов и режимов. У оружия всего два важных изменения. Урон дробовика увеличен на 10 единиц на близком расстоянии до 3 метров. Молниемёт теперь имеет урон в 6 единиц, вместо 7. Боевой пропуск и испытания обновлены. В платной версии боевого пропуск много старых скинов на оружие, стилизованных под водяное оружие.

Стоит заметить, что это второе обновление за год, новость о котором разработчики не публикуют в сообществе игры.