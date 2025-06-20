Мистическая карточка Steam — редкий предмет и первый признак приближающейся распродажи. Геймеры ждут их, чтобы отбить часть денег, потраченных на ковку значков

Valve добавили в Steam мистические карточки приближающейся летней распродажи 2025 года. Мистическая карточка Steam это редкая награда за ковку знаков, доступная ограниченное время два раза в год. Их можно получить в конце июня и конце декабря. Точное время неизвестно, поэтому пользователи Steam внимательно следят за их появлением. Если сковать значок до появления мистической карточки, выпадет купон на скидку. В этом году переводчики перевели слово mysterious не как "мистическая", а как "тайная".

После начала распродажи мистические карточки превращаются в карточки распродажи. Но до этого они успевают побыть ценным лотом на торговой площадке Steam, цена которого может быть весьма высокой. Именно поэтому пользователи Steam заранее собирают наборы карт для ковки значков и начинают ковку в период появления мистических карточек.

Долгое время мистические карточки своим внешним видом и описанием помогали сделать предположение о том, какой будет распродажа. Судя по тому, что на фонах этих карточек нарисовано что-то напоминающее воду или амебу, можно предположить, что тематика распродажи будет связана с водой и её обитателями.

Летняя распродажа Steam начнется 26 июня. Пока неизвестно, будут ли на ней выдавать карточки за просмотр списка рекомендаций.