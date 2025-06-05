Принято считать, что летом компьютеру угрожает только высокая температура окружающего воздуха. Но это не так. Лето — один из самых опасных периодов для любого ПК и его комплектующих, поскольку сломать и испортить их крайне легко. В этом блоге я решил рассказать о самых частых проблемах и опасностях, которые могут повредить вашей игровой машине.

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Тополиный пух и пыль



Одна из самых распространенных проблем, заметить которую можно только летом — это налипание тополиного пуха на вентиляционные решетки компьютерных корпусов. А также на комплектующие, если корпус компьютера открыт. Главная проблема тополиного пуха заключается в том, что он способен удерживать воздух вокруг себя, но не пускать его дальше. Такая “шубка” может не только заблокировать доступ воздуха в корпус, но и перегревать отдельные комплектующие, по типу видеокарты.

Особенно сильно летом забываются нижние вентиляционные решетки, воздух которых забирает блок питания. Если там не будет защитной мелкой сеточки, пух может попасть в сам блок и способствовать выделению тепла.

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Строительная пыль окрасила решетку радиатора и материнскую плату

Другие проблемы летнего периода это различная пыль и дым, что благодаря мощным вертушкам попадает в компьютер с улицы. Эти вещи не только могут окрасить вентиляционные решетки, но и забить их, мешая воздуху попадать внутрь. Особенно ужасна в этом плане строительная пыль, что может попасть вам от соседей и окрасить ваши комплектующие.

Если же вы сами делаете ремонт, желательно не включать ПК до тех пор, пока помещение не будет хорошо вымыто, проветрено и обработано из пульверизатора водой. Особенно это касается любых работ со сменой проводки и разрушения стен, снятия побелки.

Летнее правило номер один: Летом чаще проверяйте состояние системного блока и чистите его. Следите за температурой комплектующих специальными программами. Не держите корпус открытым, если в этом нет необходимости.

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Квас и газированные напитки Домашний квас — не исключениеКвас среди геймеров имеет репутацию “убийцы клавиатур”. А все потому, что при высыхании этот напиток превращается в липкую массу, которая мешает ходу клавиш и превращает любую игру в муку. Чистка клавиатуры помогает далеко не всегда и приходиться буквально мыть свой девайс, чтобы убрать остатки кваса. Дело это крайне долгое и скучное.

Но как квас вообще попадает на клавиатуру? Все дело в газации напитка. При открытии банки или бутылки, из нее тут же начинает выливаться пена, которая заливает все вокруг. Если эта пена попадет на клавиатуру и высохнет, чистить её будет довольно тяжело. Тоже самое касается любых газированных напитков в бутылках и банках. А также минералки. Привычка геймеров открывать любые напитки за своим игровым столом в итоге и приводит к порче клавиатуры, стола, а иногда и системного блока.

Летнее правило номер два: Открывать квас и другие газированные напитки нужно над раковиной и лишь потом нести к столу с ПК.

Вода



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Чаще всего компьютеры заливает водой из-за неисправности системы водяного охлаждения. Но лето это период, когда даже компьютеры с обычными кулерами имеют риск быть залитыми водой.

Основную опасность в данный период представляют открытые окна. Во время сильных ливней, когда капли дождя летят под наклонам, есть риск попадания воды на подоконник, а с него на пол. Если компьютер стоит под окном, вода может залить его.

Необычный случай произошел у одно из моих друзей. Он живет в загородном доме и компьютер стоит в его кабинете на первом этаже. В жару от открыл окно и пошел по своим делам. Дети во дворе играли с водяными бомбочками. Одна из них залетела в окно, упала на ПК и взорвалась. А поскольку это был mesh-корпус, сверху была сетка. Вода залила материнскую плату и видеокарту. Пришлось его разбирать и сушить.

Если вода все таки попала на ПК, тут же обесточьте его, через сетевой фильтр или удлинитель. Только после отключения энергии можно что-то делать. Откройте ПК, удалите остатки воды салфеткой, разберите ПК и высушите его комплектующие. Особенно важно осмотреть разъемы, т.к. вода часто попадает в них. Среднее время высыхания комплектующих 2-3 дня. Хотя, это время зависит прежде всего от количества воды и места, куда она попала.

Многие ПК геймеры с приходом тепла выносят компьютеры на балкон. Там тоже есть риск намочить компьютер, если не закрывать его во время дождя.

Летнее правило номер три: Держите ПК подальше от открытых окон. Если вода попала на ПК, тут же его отключайте. Не открывайте бутылки с водой над ПК.

Гроза



Одна из самых больших и непредсказуемых опасностей лета это гроза. Удары молний могут привести к тому, что проводка в доме будет повреждена, а вместе с ней и все электроприборы в доме. И хотя такие случаи довольно редки, исключать их не стоит. Многое зависит от того, какая проводка в доме, насколько серьезная защита стоит в сети.

Когда-то давно, в конце 2000-х, у меня был диалог с одним из компьютерных мастеров. Он рассказывал, что после сильных гроз к нему постоянно приходило много людей с дохлыми блоками питания, сгоревшими материнками, модемами и даже телефонами ( мастерская продавала стационарные телефоны). Причина поломки была в резких скачках напряжения в сети, которые происходили в старых домах постоянно. Лично я с тех пор отключаю все электричество в квартире в грозу.

На мой взгляд, это актуальная проблема, поскольку проводка в домах не меняется десятилетиями. А в частных домах нет той защиты, что есть в домах многоквартирных. Поэтому лучше переждать грозу с отключенным электричеством. И стационарным телефоном, если он есть.

Летнее правило номер четыре: Во время грозы лучше не использовать ПК и другие электроприборы.

Жара



Наконец, мы добрались до одной из самых распространенных летних проблем, которая донимает множество увлеченных людей по всему миру. От жары страдают не только пользователи ПК. Её также не любят астрономы, натуралисты, спортсмены, косплееры, любители настольных игр, любители птиц и просто обычные люди. Для некоторых из них жара становится настоящим испытанием.

Для ПК-энтузиастов жара стала синонимом перегрева компьютера. Но природа у него бывает разная. И зачастую, перегрев может происходить даже зимой, если неправильно установить компьютер.

Если вы держите компьютер на подоконнике, солнечные лучи могут нагревать его корпус очень сильно, особенно утром. Поэтому лучше экранировать его каким-нибудь материалом или вовсе убрать подальше от солнечного света. Горячий воздух в комнате может стать причиной увеличения температуры в корпусе и комплектующих. Для решения этой проблемы некоторые геймеры даже имеют специальный “летний” набор вертушек с большим числом оборотов. Минус такого решения заключается в их громкости работы. Они очень шумные.

При сильном перегреве компьютер будет сам выключаться. Умеренный перегрев приведет к сокращению срока работы комплектующих и высыханию термопасты. Также могут происходить проблемы в работе самой системы и игр. По типу лагов и фризов, замедления процессов.

Подсветка добавляет системе несколько лишних градусов. В жару это может быть критично

В жаркие дни желательно проверить, вся ли система хорошо отводит тепло? Установить хороший радиатор на M2 накопитель, заменить слабые вертушки, поменять корпус, если он плохо вентилируется.

Лучшим решением в борьбе с перегревом ПК в летнюю жару будет его отключение в самые жаркие часы. А также отключение подсветки комплектующих, перенос ПК в дальние части комнаты, подальше от окон. Если вы играете на балконе, разместите ПК под стол или навес. Естественная тень тоже хорошее место для расположения ПК.

Летнее правило номер пять: В жаркие дни чаще проверяйте состояние своего ПК и выключайте подсветку. Не позволяйте солнечным лучам попадать на его поверхность.

Желаю вашему ПК прохладной вентиляции этим летом, а вам - приятного его использования.