Спин-офф популярного сатирического шутера получит продолжение, посвященное летнему отдыху и поп-культуре

В Steam появилась страница дополнения These Sunny Daze, которое продолжит историю, начатую в Postal: Brain Damaged. В нем Чувак увидит очередной жуткий сон, в котором его арсенал оружия будет похищен, а сам он станет врагом для стримеров и героев мемов.

Характерной чертой дополнения станет атмосфера летнего отпуска, подобная той, что была в дополнении Lifes A Beach для игры Duke Nukem 3D. Пляжные аксессуары, коктейли и атмосфера летнего приключения смешается с безумным миром снов Чувака. Ему предстоит посетить Белый Дом и увидеть новых президента и вице-президента США. Пока не совсем понятно, какую роль они сыграют в сюжете, но можно предположить, что это будет пародия на какой-то известный фильм.

В описании дополнения говорится о пяти новых видах оружия и руке, которая заменит крюк-кошку. Пока это все подробности.

Оригинальная игра вышла в 2022 году и являлась пародией на известные шутеры и фильмы. По сюжету, Чуваку снился сон про своего клона-самозванца.

На данный момент цена дополнения и дата релиза неизвестна. Разработкой занимаются компании Hyperstrange и CreativeForge Games.