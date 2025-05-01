Фестиваль проводится в Steam ежегодно

В Steam начался фестиваль игр из России, во время которого пользователи смогут поиграть в демоверсии готовящихся игр, бесплатные издания и приобрести продукцию российских разработчиков по скидке.

Представлены игры крупных издателей и разработчиков — одиночек. Как пишут организаторы события из Blackbalance Games, пользователи Steam смогут “поддержать наших разработчиков, участвуя в этом замечательном событии!”

Некоторые из скидок:

Хоррор Zero Protocol за 252 рубля — 30%;

Стратегия SPARTA 2035 за 799 рублей — 20%;

Градостроительная игра Tiny Kingdom за 378 рублей — 10%;

Ролевая игра Песнь Копья (ранний доступ) за 411 рублей — 25%;

Адвенчура “Василиса и Баба Яга” за 287 рублей — 30%;

Creepy Tale: Some Other Place за 149 рублей — 50%;

Адвенчура Scribe за 262 рубля — 25%;

Хоррор Is this Game Trying to Kill Me? за 253 рубля — 35%.

Некоторые демоверсии:

Метроидвания Trizna;

Метроидвания с ретро-визуалом CHIP: Rescuer of Kittens;

Сурвайвл-хоррор Robotization: The Last Human;

Аркада про оловянных солдатиков “Пушки не Игрушки”;

Метроидвания Rusty Rangers;

Шутер от первого лица Meat Fest;

Симулятор официанта The Way of the Tray: Japanese Restaurant Simulator.

К сожалению, у этой распродажи нет памятных предметов для Steam. Процесс фестиваля освещается на Youtube-канале и в группе VK Steam.