В Steam начался фестиваль игр из России, во время которого пользователи смогут поиграть в демоверсии готовящихся игр, бесплатные издания и приобрести продукцию российских разработчиков по скидке.
Представлены игры крупных издателей и разработчиков — одиночек. Как пишут организаторы события из Blackbalance Games, пользователи Steam смогут “поддержать наших разработчиков, участвуя в этом замечательном событии!”
Некоторые из скидок:
- Хоррор Zero Protocol за 252 рубля — 30%;
- Стратегия SPARTA 2035 за 799 рублей — 20%;
- Градостроительная игра Tiny Kingdom за 378 рублей — 10%;
- Ролевая игра Песнь Копья (ранний доступ) за 411 рублей — 25%;
- Адвенчура “Василиса и Баба Яга” за 287 рублей — 30%;
- Creepy Tale: Some Other Place за 149 рублей — 50%;
- Адвенчура Scribe за 262 рубля — 25%;
- Хоррор Is this Game Trying to Kill Me? за 253 рубля — 35%.
Некоторые демоверсии:
- Метроидвания Trizna;
- Метроидвания с ретро-визуалом CHIP: Rescuer of Kittens;
- Сурвайвл-хоррор Robotization: The Last Human;
- Аркада про оловянных солдатиков “Пушки не Игрушки”;
- Метроидвания Rusty Rangers;
- Шутер от первого лица Meat Fest;
- Симулятор официанта The Way of the Tray: Japanese Restaurant Simulator.
К сожалению, у этой распродажи нет памятных предметов для Steam. Процесс фестиваля освещается на Youtube-канале и в группе VK Steam.