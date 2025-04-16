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Вспоминаю культовые журналы двухтысячных — "Развлекательный каламбур" и “Один дома”

Летом 2024 года закончилась история двух уникальных подростковых журналов, ставших символами качественной прессы для подростков в начале 2000-х. "Развлекательный каламбур" и “Если ты один дома” были любимыми журналами подростков России и Беларуси. Предлагаю вспомнить их
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Представьте себе такую картину: на дворе самое начало 2000-х. Вам 13 лет. Вы на каникулах. Жара, июнь, в кармане 10 рублей и вы идете на оживленную площадь возле небольшого торгового центра. Бабушки продают редиску, голуби делят кусочек булочки, а воробей плескается в луже. Горячий воздух бьет вас в лицо своими обжигающими порывами. Пахнет скошенной травой с газона. 

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Вы покупаете самое дорогое для вас мороженое — разноцветного попугая на палочке, сделанного из сливочного пломбира и замороженного фруктового сока. Не самое вкусное, но зато красивое, а значит крутое мороженое за 6 рублей 50 копеек. У вас остается еще 3 рубля 50 копеек. И получив в руки сдачу, вы тут же бежите к киоску “Роспечать”. Нужно что-то почитать. В те годы подростки часто покупали различные журналы, газеты для детей и сборнике анкет. И цены их были разными.

Вы подходите к киоску и смотрите на его витрины. Сверху играют солнечными лучами подростковые глянцевые журналы. “Cool”, “Молоток”, “Круто”, “Браво” и “Башня”. Стоят они от 8 рублей, но это не то, что вам нужно. Там пишут про звезд и моду. Чуть выше стоят журналы “Хакер” и “Хулиган”. Очень дорогие, крутые и желанные. Журналы про хакерство и пранки. Но мало кто вообще знал, о чем они. Среди одноклассников конечно ходили истории, как кто-то купил “Хакер” и стал крутым компьютерщиком, но на самом деле этот журнал могли позволить себе разве что студенты и некоторые старшеклассники. 

“Классный журнал” стоил от 10 до 15 рублей, в нем было много комиксов и плакатов. Иногда там писали о звездах. А еще это был самый распространенный российский журнал, в котором публиковали мангу. Правда, тогда вокруг нее не было флера чего-то необычного и крутого. Это были просто комиксы. 

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“Микки Маус” был лучшим журналом про комиксы. Очень интересные истории с познавательными разворотами на различные темы. Комикс-детектив был в конце. “Микки Маус” был настолько интересным, что его читали даже взрослые. Но стоил он от 9 до 13 рублей. А у вас было всего 3 рубля 50 копеек.

Вы смотрите в сторону небольших книжечек, в которых обычно публикую сканворды. “Аифка” — самая известная такая книжечка. Стоила 3-5 рубля, все обложки были одинаковы — фото ребенка и большая красная полоска с названием сверху. К сожалению, ничего кроме сканвордов в нем не было. Можно было купить газету сканвордов “Катавасия”, в которой часто публиковались стихи и анекдоты. 

Но этого было мало. Что же купить? Мороженое вот-вот начнет таить.

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И вдруг вы замечаете, что посреди “Аифок” затаился один журнал с рисунком на обложке. Это “Развлекательный Каламбур”. Он забит до отказа сканвордами, анекдотами, письмами читателей, страшилками, карикатурами и вещами, которые нельзя увидеть нигде больше. И стоит он всего 3 рубля 50 копеек. Вы протягиваете руку в оконце киоска, сыпете мелочь на газеты и просите дать “Каламбур”. И в то же мгновение вы уже несетесь домой на огромной скорости, есть мороженое и читать “Каламбур”. Правда, не факт, что вы вспомните про мороженое…

Журнал-феномен

“Развлекательный Каламбур” это журнал-феномен, о котором в сети написано очень мало. Хотя это белорусский журнал, он был безумно популярен в России. Хотя он был дешевым, по качеству он превосходил многие дорогие издания. Хотя это был журнал головоломок, в нем было множество оригинальных рубрик.

Интерес вызывала уже обложка. На ней чаще всего был изображен маскот журнала — Кот. У Кота были друзья - собаки и мыши. Иногда вместо них были рисунки, связанные с конкурсами журнала. Но помимо основного рисунка, был еще комикс, который находился в нижней части обложки. 

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Обычно, у читателей “Каламбура” была последовательность, по которой они исследовали новый номер журнала. И представляла она собой последовательное изучение оригинальных рубрик журнала. 

Первым делом читатель шел на 13-ую страницу. Главную фишку журнала. Это была полностью черная страница с белым текстом, в шапке которой сидел жирный бес с татуировкой “13”. На этой странице редко публиковали настоящие страшилки, чаще всего там были чернушные и мрачные анекдоты. Жутковатые карикатуры тоже часто попадали на эту страницу. Обычно “13-ая страница” была не одна - рубрика могла занимать еще 2-3 страницы. Что очень радовало. 

Затем стоило поиграть в “Ты везунчик или нет?” На странице был небольшой блок с названием “Ты счастливчик или нет?”, в котором читателю предлагают сделать выбор из трех вариантов. Например, “Ты будешь писать статьи для блога на сайте Overclockers и в комментариях…” и три варианта на выбор. Что под ними - неизвестно. Нужно было перевернуть страницу и увидеть результаты. А ответы были всегда разными, но обычно один был хорошим, а два других плохими. Таких блоков в журнале было три-четыре.

Далее стоило почитать итоги конкурса. Каждый номер журнала содержал итоги какого-то конкурса. Чаще всего читателям предлагалось что-то нарисовать. Журнал предлагал какую-то картинку, а читатели её дорисовывали так, чтобы было смешно. 

Далее была большая статья про какую-то группу или звезду. И когда весь оригинальный контент кончался, можно было читать анекдоты, решать сканворды и головоломки, читать комиксы, рассматривать карикатуры, читать гороскоп и искать единомышленников в многочисленных объявлениях. 

И вот, журнал был изучен. Оставалась задняя обложка. На ней можно было увидеть обложки всех выпусков за год. Там же были анонсы будущих номеров, их тем и итогов конкурсов.

Задняя обложка. О Драконе и викинге речь пойдет дальше

Каждая страница была битком забита информацией. Даже в нижней строке под страницей что-то было напечатано. Это делало журнал крайне интересным для чтения и читать его можно было недели две-три. Но что делать, когда “Каламбур” полностью прочитан и все головоломки из него решены? Пойти и купить приложение я к нему. 

“Когда ты один дома” и “Мультик”

У “Каламбура” было два приложения. “Если ты один дома” был полной копией “Каламбура”, только его главным героем был не кот, а мальчик. С ним рисунки были не только на обложке. но и внутри. Хорошо помню статью про рецепты, где было показано, как он готовит что-то на кухне.  И это была не просто статья с рецептами. Предлагалось еще проверить свое внимание на этой картинке. 

Пример рубрики и ответа из "Один Дома"

В "Один дома" вместо “Ты везунчик или нет?” рубрика называлась "Ты счастливчик или нет" и был изображен мальчик-маскот.

А вот ”Мультик” почему-то забыт. Возможно, дело было в том, что купить его было сложно. Это была газета, в которой публиковались плакаты и комиксы. Причем, зачастую плакаты были конкурсные. То есть, конкурс проходил в “Каламбуре”, а плакат с работами победителей печатался в “Мультике”. Могу ошибаться, но маскотом газеты был дракон. 

Невероятная популярностьКонкурс с викингами длился несколько номеров

Популярность “Каламбура” и “Один дома” была невероятной. Номера раскупали за один день. Если ты не успевал после школы зайти и купить новый номер, назавтра его могло уже не быть. Все заходило настолько далеко, что даже гопники пытались отжать свежий номер, видя в нем огромную ценность. Иногда их мучила совесть и журнал они возвращали, но чаще всего, новый номер исчезал в руках хулигана навсегда. 

В школе номера активно менялись. За один номер “Каламбура” могли дать два номера “НЛО” или “Вокруг Смеха”. Или даже три номера Cool. Часто отдавая журнал почитать друзьям, вы теряли его навсегда. Некоторые покупали сразу два номера журнала. Один давался друзьям, чтобы получить их расположение и уважение, а другой оставался дома. 

Иногда новый выпуск журнала изымался или рвался родителями. Поскольку они считали, что он мешал учиться и делать домашнюю работу. У меня так было порвано три журнала. Но даже будучи склеенным, “Каламбур” радовал меня. 

Иногда бывали курьезы. У меня был случай, когда я взял деньги с собой и после школы купил новый номер. Но этот же номер днем купила бабушка, которая знала, что я очень жду журнал. В итоге, я подарил его однокласснице на 14 февраля. Она была безумно рада, поскольку ничего подобного не читала раньше. В 23 февраля, в ответ, я получил большой набор ручек. 

Наконец, всегда можно было стать автором журнала. 80% всего контента номера присылали сами читатели. Анекдоты, кроссворды, рисунки, стихи — все это придумывали сами читатели. И если “Каламбур” или “Один дома” публиковал ваш материал, он указывал ваше имя. Увидеть свое творчество в любимом журнале было очень приятно.

“Каламбур” не просто делал жизнь интереснее, он был частью этой жизни. Ненужный номер можно было поменять на нужную аудиокассету, а несколько номеров — на диск. Если тебе нужна была какая-то игра, а ее владелец не хотел давать на время, ты мог предложить ему почитать “Каламбур”.

Секрет успеха

Но в чем была причина успеха этого журнала? Подростковых изданий было много, но именно “Каламбур” и “Один дома” вызывали такой восторг и интерес. Я думаю, что причина таилась в личности создателя журнала. Им был белорусский карикатурист Виктор Дубовик, который вместе с друзьями организовал издательство “Росчерк”. 

В мае 1997 года вышел первый номер “Каламбура”. И уже в этом выпуске можно увидеть, как стиль рисования создателя влияет на журнал. Его стиль был самобытным, оригинальным и живым. В отличие от других детских журналов, в которых тоже были художники, “Каламбур” выглядел современным. А вот другие издания часто выглядели так, будто создатели не знали, для кого предназначается их журнал. В них не хватало яркости, веселья и интересного визуального стиля. 

“Каламбур” же с самой первой обложки показывал, что это журнал для детей. Яркая и забавная, она привлекала внимание. Всё, что можно было нарисовать от руки в журнале, было нарисовано от руки. Блоки “Ты везунчик или нет?”, иконки рубрик, конкурсные рисунки. Даже маскот журнала — Кот, был нарисован в своем собственном стиле. У других журналов ничего подобного не было. Разве что можно выделить журнал “Вокруг Смеха” с особым стилем Михаила Ларичева. 

Творческие конкурсы помогали читателям самим стать художниками (Простите за качество снимка)

Кроме того, карикатуры других известных художников тоже попадали в журнал. Там можно увидеть работы Херлуфа Бидструпа и некоторых современных художников.  Однажды вышел спецвыпуск, посвященный викингам. Помимо статьи о них, на каждой странице журнала был небольшой комикс, нарисованный культовым карикатуристом Диком Брауном. Это весьма известный комикс Hagar the Horrible, по нему выходило много книг. Один из выпусков “Один дома” был посвящен Борису Вальехо и на обложке был изображен красивый фэнтезийный арт. “Развлекательный Каламбур” не просто развлекал детей, он их воспитывал. Учил любить талантливые рисунки и самим их рисовать. Конкурсы “Каламбура” показывали, что читатели рисуют очень хорошо. А огромное число хороших рисунков в журнале показало, что рисовать можно по-разному. 

Смена эпох

Все хорошее когда-то заканчивается. И “Каламбур” не был исключением. В 2003 году купить журнал стало крайне трудно. Нужно было его выписывать. Я смог сделать это лишь в 2004 году, но я не думал, что получу совсем другой журнал. “Каламбур” и “Один дома” всегда были необычными. Мелкий шрифт, море информации, хороший юмор, крутые рисунки. Но в 2004 году мне в почтовый ящик упал другой журнал.

Шрифт стал больше, информации меньше. Стиль рисунков был тем же, но ощущение того самого журнала уже не было. Он будто стал детским. Поэтому я перестал его читать. Уже потом я узнал, что ближе к концу десятилетия “Каламбур” стал аниме-журналом, на обложки часто попадали герои аниме и игр, звезды сериалов и фильмов. Несмотря на то, что журнал стал другим и не был способен заинтересовать старых читателей, он по прежнему исполнял свои функции. Развлекал подростков и позволяя им найти друзей. 

Моя коллекция

Я до сих пор храню старые выпуски журналов. Они для меня бесценны, несмотря на ужасное состояние. Часть материалов вырезана - когда-то я выпускал свою листовку и вклеивал туда интересные анекдоты и рисунки. Многие обложки помяты или вовсе потеряны - журналы ездили со мной в другие города, я лежал с ними в больницах, часть получила такой внешний у друзей. Но даже сейчас они продолжают меня радовать. 

Открывая их я вспоминаю детство, удивляюсь креативности авторов и хочу почитать что-нибудь похожее, только современное. Некоторые рисунки вызывают у меня те же чувства, что и 25 лет назад. Если бы я знал, каким ценным журнал будет для меня, я бы относился к нему более ответственно. Но увы. 

Я очень благодарен Виктору Николаевичу и издательству “Росчерк” за детство, которое они сделали по-настоящему счастливым своими журналами. 

Духовные наследники.

После того как “Каламбур” изменился, многие читатели перешли на другое детище Виктора Дубовика - газету сканвордов “Викинг”. Как вы помните, я уже писал про выпуск, посвященный викингам. Вполне возможно, именно он привел к появлению этой газеты. Маскотом этой газеты был викинг с усами, чье изображение было расположено на золотой овальной медали. 

Качество содержания номеров было очень разным. Я до сих пор помню новогодний выпуск 2004 года, красивый, полный разных рубрик и сканвордов. Там писали про рекорды мира, необычные места и странных животных. Была рубрика с анекдотами. Я много времени проводил за этой газетой. Но при этом, я просто пролистывал и уже не открывал многие летние номера. Просто потому, что они были блеклыми и в них было мало рубрик. Самым интересным для меня в газете были криптографические конкурсы. Предлагалось без каких либо подсказок, угадать, что за текст был спрятан в пустых клетках. 

В какой-то момент стали выходить большие 16-ти страничные спецвыпуски газеты. Мне они очень нравились. Но осилить их целиком у меня не получалось. В какой-то момент стала выходить маленькая брошюра “Викинг-мини”. Там было много сканвордов, но все они были маленькими и решить их можно было за полчаса. 

Ближе к концу нулевых, “Викинг” пропал их продажи. Говорят, он существует до сих пор, но подтверждений я не нашел. Так для меня закончилась история любимого журнала детства и близкой к нему газеты. 

Читали ли вы эти журналы? Есть ли у вас воспоминания о них? Расскажите в комментариях. 

Спасибо за внимание.

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