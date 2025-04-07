Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает

Ностальгический блог о вещах, которые когда-то были очень распространены, но сейчас пропали из поля зрения геймеров и ПК-энтузиастов. От абсолютных мелочей до вещей серьезных
+

Когда в 2010 году я впервые принес домой свой первый ПК, мир был другим. Интернет был не у всех, отделы с дисками были в каждом магазине, а вместо флешек студенты возили друг другу жесткие диски. Тогда кастомизация рабочего стола и скин для плеера были важной вещью, помогающей найти друзей и выразить свою индивидуальность. А обсуждения, какая гонка лучше, могли длиться целый учебный год или семестр. 

реклама



Недавно я понял, что многих вещей из того времени мне очень не хватает. Не знаю, ностальгия это или желание сделать жизнь лучше и интереснее, но как-то я решил записать, чего мне не хватает. Получился странный список из вполне полезных вещей и полной ерунды. Его я и хочу вам показать. И может быть, я не один скучаю по всему этому.

Нетбуки

реклама



Сейчас в продаже много нетбуков, но они мало похожи на те, что в изобилии лежали в магазинах в начале десятых годов. Под видом нетбука купите планшет с клавиатурой, либо ориентированный на полную работу в интернете девайс. А тогда нетбуками, либо же мини-ноутбуками, назвали полноценные ноутбуки небольшого размера. Обычно в них была установлена урезанная операционная система, чаще всего Windows 7 Starter. Реже - Linux. И базовый набор программ для работы в интернете.  

Уже тогда нетбуки активно ругались пользователями за малую мощность и небольшой объем памяти. Но это потому, что использовались такие устройства не по назначению. Основной задачей этих устройств была работа в интернете. Письма, мессенджеры, просмотр форумов, общение по видеосвязи и составление документов. На нем можно было программировать, играть в старые игры, смотреть видео и даже пользоваться некоторыми программами, по типу SAI или старых FL Studio. 

А люди почему-то пытались запускать на них свежие игры, смотреть видео в высоком качестве и пихать на маленький диск огромную подшивку журналов на 50 гигабайт. Естественно, что машина с слабым процессором и малой памятью ничего подобного делать не могла. Отсюда и шла нелюбовь.

Зато в плане работы с текстами и развлечениями нетребовательного пользователя, нетбуки были на высоте. В низком качестве на их диск помещались по несколько сезонов сериалов и аниме, десятки концертов, куча книг и даже множество крутых игр, с неплохой графикой. А писать текст было невероятно удобно, ведь по сути, это был ноутбук, просто маленький. С очень приятным дизайном.

реклама



Нетбуки были вытеснены с рынка смартфонами и планшетами, но небольшая группа ценителей у них есть до сих пор. Увы, у меня сейчас нетбука нет. А он бы пригодился.

Сейчас нетбуков старого образца в продаже практически нет. Дизайн другой, характеристики тоже. А вот на рынке подержанной техники их много. Но факт, что вы купите именно тот самый нетбук из 2010 года, очень мал. Им часто меняли комплектующие и память, а самое страшное - родных осей на них почти не осталось. Уж не знаю, чем провинился Starter, но его постоянно сносили и заменяли на XP или обычную Windows 7. Что не только занимало место на диске, но и влияло на быстродействие системы. 

Похоже, время нетбуков прошло. А жаль, они были весьма удобными. 

Футболки с названиями пройденных игр

реклама



Когда-то давно я смотрел на Rutube обзор коллекционного издания игры Postal 3. Автор обзора был одет в необычную футболку белого цвета. На ней красными буквами было написано: “Я прошел эти игры”. И по всей площади футболки были расположены названия и логотипы групп.

Мне футболка понравилась и я отправил ссылку на видео другу. Когда в следующий раз мы встретились, чтобы поехать в магазин за новыми дисками, он приехал в такой же футболке. Только список игр у него был свой. Я удивился необычной футболке и хотел было заказать себе такую же, но мой список игр был мал. Да и как сделать такую футболку? Я не знал, а друг секрет создания хранил в тайне.

Впоследствии, я видел много таких футболок, в том числе в различных вариациях. Вместо надписей были обложки дисков, редкие достижения, статистика времени. Казалось, еще немного и на футболки будут переносить статистику игр из Steam. Но в какой-то момент эти футболки полностью пропали. Я больше не видел их ни в реале, ни у блогеров. 

Между тем, идея была хорошая. Мой друг впоследствии рассказал, как сделал эту футболку. Он пошел в фотосалон и попросил напечатать на термоткани логотипы всех игр, что у него были в коллекции. Затем он нарезал эту ткань и напечатал на футболке лишь те игры, что уже прошел. А остальные допечатывал после прохождения. У футболки был минус - старые надписи стирались, а новые выглядели слишком яркими. Кроме того, стоило это не дешево. 

Иногда я думаю сделать такую футболку, но понимаю, что выглядеть она будет странно. Время таких геймерских вещей прошло безвозвратно. Но было в них что-то ламповое, наивно-очаровательное. И именно это заставляет вспоминать их вновь и вновь. 

Диски с буклетами и бонусами

А помните, игры когда-то продавались в коробках? Даже если внутри коробки лежал ключ Steam или GOG, в ней все равно был диск. А с ним еще что-нибудь. Буклет, мануал и инструкция были базовым набором. Но часто в диск клали еще и наклейки, плакаты, календари, карты и брелки. Иногда просто коллекционные карточки. А самой необычной вещью для российских дисков были лентикулярные открытки.

Последний раз я купил такой диск в 2019 году. Это было подарочное издание Warhammer 40,000: Dawn Of War III. Там была открытка, плакат и саундтрек. Скромно, к тому же, коробка порвалась на втором открытии. Но я все равно был рад. Увы, сегодня подобная радость доступна лишь консольщикам. 

Печатные журналы и плакаты

Ни для кого не секрет, что игровые журналы были лучшими друзьями для многий геймеров в нулевые годы. И первую половину десятых тоже, а после они начали один за другим закрываться или уходить в интернет. Покупка каждого журнала была событием. Вместе с ним часто шли большие качественные плакаты, наклейки и диски с трейлерами и всякой всячиной для игр. 

Сначала ты читал журнал. Часто перечитывал несколько раз. Многие статьи становились любимыми и зачитывались до дыр. Новости игр, анонсы, обзоры на игры, аналитические статьи - почти все журналы содержали эти рубрики. Во всем остальном они отличались. Кто-то отвечал на письма читателей и рассказывал о железе и сборках ПК. Кто-то делал большие статьи про истории серий, жанры и необычные явления в играх. А кто-то писал об искусстве в целом. 

После прочтения журнала приходила пора дисков. Сначала смотрелись трейлеры и интервью. С самыми интересными можно было даже сходить к друзьям. И уже после приходило время диска с файлами. Его можно было исследовать целый месяц, до выхода нового номера журнала. Чего там только не было - моды, игры от читателей и казуалки, карты, саундтреки, читы, сохранения, всякий софт, уроки по созданию уровней и даже целые игры. Но чаще всего половину диска занимали демо-версии будущих релизов. 

Если с номером шел красивый и крутой плакат, он тут же попадал на стену. Некоторые люди относили плакаты на работу и вешали там. А были и те, кто плакаты собирал и продавал или обменивал на что-то другое. Больше всего было обидно, когда плакат игры, которая тебе понравилась, был выкинут или обменен еще до того, как ты в нее сыграл. 

Я хорошо помню, что именно в журналах прочитал о многих любимых играх. Это чувство, когда ты покупал журнал на другом конце города и уже в автобусе начинаешь его читать… Сегодня такое уже не почувствовать. Игровые журналы больше не издаются. 

Реклама интернет-провайдеровВозможно, вам покажется это необычным, но я скучаю по старой бумажной рекламе интернет-провайдеров. Почему? Потому что она была классной. И листая и читая ее, ты погружался в мечты о том, как подключишь интернет и сможешь не только играть в онлайн-игры, но и заведешь блог. Ее дизайн был необычным, краски яркими, а идеи, которые заставляют обратить на себя внимание, креативными. Например, один из буклетов сравнивал тарифы с планетами Солнечной системы и красиво расположил их по всей длине буклета. “Плутон” был доступным для каждого, “Земля” была самым сбалансированным тарифом, а “Юпитер” стоил дорого, но был быстрым.

Кроме того, помимо тарифов на интернет, из таких буклетов можно было узнать о дополнительных услугах, по типу IP TV, локальных ресурсах провайдера, необычных сайтах. В одном из буклетов был обзор самых интересных сайтов интернета, в другом можно было прочитать о самых популярных онлайн-играх. 

На тот момент этих буклетов было очень много. Я воспринимал их как макулатуру. Сейчас же я понимаю, что несколько штук стоило сохранить на память. Последний раз я видел такую яркую и интересную рекламу в 2014 году. А после у всех провайдеров она стала простой, в корпоративном стиле. На ней больше не было зеленых орков, милых эльфиек и крутых гоночных тачек. Никто не сравнивал тарифы с планетами и сортами кофе.

СD-ROM и диски

Тема дисков остается актуальной последние лет 40. Пока одни считают их ненужным артефактом прошедшей эпохи, другие поют им оды и пытаются сохранить оставшееся в целостности и сохранности. Купить CD-R болванку сегодня дорого, музыку или фильм на диске тоже. Дисководы стали редкостью не только в системных блоках, но и магазинах. 

Однако, диски по-прежнему удобны. Когда-то я избавился от всей своей коллекции дисков. И очень жалею. Как оказалось, на сегодняшний день диски идеально подходят, чтобы хранить различные медиа. При современной цене на HDD, проще было бы иметь тысячу CD-R болванок в запасе, чем каждый год покупать 4-х терабайтный жесткий диск. Все современное аниме, клипы, музыку, паки артов и журналов можно было бы хранить на дисках. И это было бы удобно и практично. 

Я понимаю, почему люди отказались от дисков. Когда медиа имели небольшой объем, а HDD стоили дёшево, была иллюзия того, что большого диска хватит на все. Но сегодня, объемы медиа растут, а HDD-диски их уже не выдерживают. И старые добрые CD/DVD могли бы быть кстати. Если бы не вышли из моды.

Безумные Linux-дистрибутивы

А помните, Canonical присылал всем бесплатно три своих дистрибутива? Ubuntu, Kubuntu и Edubuntu. Это был хороший подарок для всех, кто изучал Linux или хотел перейти на него с Windows. И примерно в то же время энтузиасты выпустили безумное количество различных дистрибутивов самого разного качества. Linux для металлистов с металом и готическими обоями. Linux для уфологов. Linux для музыкантов и художников. Linux для стрейтэджеров. Linux для любителей молодежных сериалов. Linux для панков, рэперов и хардкорщиков. Linux, что стирает данные из-за любой ошибки работы с консолью и т.д. 

Когда-то сам факт того, что такое существует, очень удивлял. И ты хотел опробовать эти странные дистрибутивы. Если находил что-то стоящее, то Ubuntu долго не запускался в виртуальной машине. Часто дистрибутивы имели необычный вид, странные функции и безумные концепции. И это делало их хорошим развлечением. Ближе к концу десятых, подобные дистрибутивы стали выпускаться реже и уже не удивляли.

DVD с приколами

Я понимаю, что сегодня DVD с приколами никому не нужны. Спроса на них нет. Но вот что меня расстраивает, так это то, что никто их не сохранил в интернете. Точнее, сохранил, но другие. Диски от журналов, различные тематические подборки в сети есть. Очень старые диски с различных ресурсов тоже сохранены и есть даже группы им посвященные. Это тоже диски с приколами, но другие

Но вот тех самых DVD с приколами, что продавались в магазинах и ларьках, нигде нет. Возможно потому, что товар был не самый популярный. По качеству контента они были лучше ходящих по рукам сборников. Обычно такие диски продавались в DVD-боксах. У них был свой лаунчер, но проще было зайти на диск и найти нужные файлы там. Обычно содержались на таких дисках флеш-анимации и игры, песни-пародии, фотосеты, скринсейверы, видеоприколы и клипы, короткометражные фильмы, комиксы, интересные программы и различные вещи для кастомизации рабочего стола. На одном из таких дисков я нашел кучу инди-игр, которые мне безумно понравились. Но сколько я не искал их потом в интернете, найти не смог. Как и самих дисков. 

Каждый такой диск часто приносил в твою жизнь что-то новое: музыку, программы, художников, первые косплеи и мемы можно было увидеть тоже на таких дисках. На одном из дисков была даже папка под названием “От авторов” и там лежали их рисунки, любимая музыка и какая-то книга. Именно на таких дисках я впервые увидел AMV, любительские клипы, созданные из аниме. Диски были в ходу до тех пор, пока интернет был редкостью. Сегодня люди иногда вспоминают про эти диски, выкладывают образы в сеть. Но чаще всего это самые известные сборники. А вот подборки из магазинов я ни разу не видел. 

Бесчисленное число браузеров

Еще одна вещь, о которой я часто вспоминаю - безумное число самых разных браузеров. Десятки форков Firefox, два десятка разных браузеров на движке Chromium, необычные браузеры по типу Lunascape Orion с тремя движками. Глаза разбегались. Все браузеры были разными. CoolNovo уделывал Google Chrome, Pale Moon имел приятный архаичный дизайн. На слабый компьютер можно было поставить K-Meleon. На каждую задачу можно было найти свой браузер. И они были разными, удобными и интересными.

Сейчас выбора практически нет. Либо сомнительный андеграунд с тысячей пользователей, либо Firefox или Chrome. И это очень грустно. Браузеры помогали построить рабочую среду так, чтобы не только экономить время и усилия, но и радоваться их использованию. Сегодня же самые обычные дела в браузере могут превратиться в мороку, потому что он для этих де не подходит. 

Цветные принты на видеокартах

А помните времена, когда видеокарты были яркими и красивыми? А их пластиковый кожух часто украшало 3D-изображение девушки, какого-нибудь персонажа игры, инопланетянина или меча? Иногда на картинке просто были стихии по типу огня или воды. Это были карты от Radeon, производимые компаниями Sapphire и ATI, впрочем, были и карты других производителей. Часто такой же арт имелся и на коробке. Увы, мода на такие картинки быстро прошла и новые поколения видеокарт отличались строгим дизайном и отсутствием изображений. 

Сегодня видеокарты с картинками снова появляются в продаже. Но чаще всего это какие-то аниме девушки. А тех самых 3D-персонажей с небольшим числом полигонов на видеокарты уже никто не лепит. А зря! У них был свой шарм, свое очарование. И многие геймеры поддержали бы выпуск таких карт. 

Стопки дисков в супермаркетах

Ну и последняя вещь, очень странная, необычная и редкая, о которой знают не так много людей. В начале 2010-х годов во многих супермаркетах, продающих продукты и бытовую химию, среди рядов чистящих средств и пластиковых ведер, можно было найти небольшие стопки дисков. Как они туда попадали - не ясно. Но факт есть факт. В обычных магазинах продавались диски с играми. Причем, довольно дешевые. Эта стопка таинственным образом всегда менялась. Ты мог прийти на следующий день, а игры были другие.

Стопки были небольшими, дисков 10-15. И содержание было очень странным - ААА-игры соседствовали с квестами и играми для детей. Я почти всегда находил в стопках что-то интересное. Даже если в топке было всего 5-6 дисков. Мне очень нравилось ходить в супермаркеты и искать там такие стопки. И даже если они были небольшими и я ничего в них не находил, меня они радовали. Я будто находил клад. Это был уголок геймерства в мире скучных и повседневных вещей.

В 2015 году я последний раз видел такую стопку в одном из местных супермаркетов. Потом они пропали. А на следующий год эту сеть супермаркетов ждали большие изменения - новое название, дизайн и ремонт во всех филиалах. С тех пор, я туда не хожу. Но точно знаю - игр там нет. 

И у меня появился вопрос - а вы когда-нибудь встречали игры в супермаркетах? Не отдельный отдел с дисками, а непонятно как оказавшиеся среди обычных товаров диски? Напишите об этом в комментариях. 

Спасибо за внимание. 

Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

геймеры ностальгия ретро-гейминг носители информации cd-диски игровые журналы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
7
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
9
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
45
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
7
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
10
Роснедра: 75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике
5
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
5
Издание Forbes назвало Cybertruck от Tesla «крупнейшим провалом за десятилетия» в автопроме
3
На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
Новая языковая модель Llama 4 выйдет в конце апреля
+
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
3
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
«Майнкрафт» установил рекорд кассовых сборов среди фильмов по мотивам видеоигр
1
Власти Украины обсуждают возможность проведения президентских выборов в ближайшие месяцы
2
Польша передала Украине новые терминалы Starlink для связи
+
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
16
NVIDIA полностью открыла исходный код PhysX и Flow
4
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
1
Восточная Европа планирует построить на границе с РФ "стену дронов"
3
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
ПК с видеокартами GeForce RTX 5060 продаются по цене от 1149 долларов
8
WhatsApp тестирует новые функции для аудио- и видеозвонков
+
Информация о ремейке оригинального Resident Evil просочилась в сеть
+

Популярные статьи

Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
24
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
36
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
2
Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин
+
Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов
2
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
4
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
37
Пошлины Трампа в США могут повлиять на стоимость продукции Apple
+
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
+

Сейчас обсуждают

Маэстро
12:29
Я не хохол, а настоящий украинец. А вот ты хохол - позор Украины.
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Маэстро
12:27
У меня есть паспорт США, дальше что?
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Антон Белый
12:26
Так ты ещё и хохол оказывается. Перефорс это ведь твоя любимая тема.
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Маэстро
12:25
а то
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Маэстро
12:25
Так это ты с темы соскочил. Всё, как всегда, ты сам себя слил и опустил. Не надоело?
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Антон Белый
12:23
И че?
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Антон Белый
12:23
Ответить ты не можешь на вопрос, переводишь тему. Поздравляю, ты слит и опущен.
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Маэстро
12:21
зато кому надо читают
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Chihonya
12:20
ничоси)
Акции японских Nintendo и Sony упали более чем на 10%
Маэстро
12:20
Ты лучше ответь почему тебя в ресторане «Магеллан» не было?
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем