Due Process очень похожа на множество онлайн-игр. От Counter-Strike до Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Матчи пять на пять, сторона защиты и нападения. Но есть у нее свои особенности.

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Первое, что видит игрок в Due Process — детальная карта уровня, который скоро превратится в поле боя между двумя командами. С помощью рисования можно отметить любые важные места на карте и даже построить план, обозначая всю последовательность действий линиями и знаками. Вот только многие игроки этого не делают. Далее можно выйти из карты и попасть в штаб группы или полицейский фургон. Там в трех шкафах будет лежать все оружие и девайсы. Важно отметить — мало взять оружие, нужно взять к нему еще и патроны. Если вы берете взрывчатку, нужно брать пульт от нее. И так далее.

Наконец, звучит звуковой сигнал и команда атакующих выходит из фургона, а команда защитников переносится из своего штаба на карту. Атакующие устанавливают взрывчатку на двери и закидывают гранаты. Защищающиеся расставляют огнетушители, колючую проволоку, выбирают точки с лучшим обзором. Наступает момент штурма. Двери вылетают, поднимается дым. Нарисованные на карте обозначения видны на полу карты и помогают ориентироваться. Свет может быть отключен любой из команд. Сражаться во тьме проще с прибором ночного видения, но их мало. Начинается сражение за бомбу, которая вот-вот начнет отсчет…

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Стрельба в Due Process очень своеобразная. Стрелять нужно уметь, отдача очень сильная. Вы можете видеть противника в паре шагов от себя, сделать выстрел, ствол улетит в потолок и следующий выстрел сделать вы уже не успеете. В разных ситуациях подходит разное оружие. Поэтому к его выбору нужно подходить с умом.

Но есть проблема похуже безумной отдачи. Это пинг. На данный момент в игре всего три сервера и два расположены в США. Один в Европе. Отсюда безумный пинг в 180-230. Причем, это касается и тренировки с ботами — она онлайновая. У игры буквально нет одиночного офлайн-контента. Без интернета она превращается в тыкву. Для меня это не проблема — я всю жизнь играю на далеких серверах и нахожу это интересным. Но из-за специфики игры, её тактической составляющей, у меня почти не было шансов себя проявить. Только я замечал противника, как он уже меня убивал. Единственной рабочей тактикой стало сидение по углам с дробовиком. К счастью, дробовики берут редко и мне всегда их хватало.

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Важный момент — у команды есть три шкафа с оружием и снаряжением. Они конечные, то есть если вы наберете полные слоты снаряжения на перовом раунде и умрете, вы все это потеряете. И к третьему раунду у вас будут полупустые шкафы. Поэтому оружие и снаряжение стоит экономить. Я никогда не беру пистолет и гранаты. Потому что не успею их использовать. Нет смысла брать пульт от взрывчатки, если вы её не используете.

В игре есть пара режимов - “2 на 2” и классический режим с бомбой на десять игроков, по пять в команде. В нем нужно отыграть три игры за атакующих и три игры за защищающихся. Время в игре бежит быстро, поэтому укреплять оборону некогда. Вам хватит время лишь на установку колючей проволоки и огнетушителя, который при взрыве закроет видимость дымом. Карты каждый раз будут немного отличаться, поскольку процедурно генерируются.

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Зачем играть в Due Process?

На первый взгляд может показаться, что игра не стоит времени и сил. Но это не так. Прежде всего, игра интересна со стороны своей эстетики и исполнения. Когда знаменитый издатель инди-игр Annapurna Interactive впервые опубликовал трейлер онлайн-шутера Due Process, многие увидели в нем инди-версию Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Было не совсем понятно, зачем нужна эта игра, когда есть оригинал. И лишь начало продаж позволило понять — Due Process сильно отличается от Siege подходом к внешнему виду и взаимодействию с игрой.

Due Process очень камерная, сложная и напряженная. Она похожа на Siege, но она куда меньше. Она экономит время игроков, позволяет играть быстрые и динамичные матчи. Но ключевым ее достоинством стал визуальный ряд и подача. Все окружение проработано до мельчайших деталей, мир игры выглядит как часть какой-то качественной инди-игры. Между загрузками нам показывают рекламные ролики, испорченные аналоговыми помехами. В них объясняют основы игры. Перед матчем вы видите видео с дрона — это намек, выходить из укрытия нельзя.

Много внимания уделено взаимодействию с предметами. Вы не просто берете оружие из шкафа, вы берете патроны и магазины к нему, выбираете оборудование. На картах есть вещи, с которыми можно взаимодействовать. Проще говоря, Due Process имеет небольшой элемент иммерсивности. Все взаимосвязано и работает на впечатление об игре.

Другая важная часть игры это звук и саундтрек. На моей памяти, звуковое оформление Due Process одно из самых запоминающихся и цепляющих в шутерах. Каждый звук, каждый джингл в игре звучит круто. Когда ты слышишь рев трибун на карте со стадионом, звук сломанных дверей или звук открытия фургона, у тебя внутри все замирает. Эти джинглы звучат так узнаваемо и приятно, что ты ожидаешь, когда они прозвучат снова. Саундтрек тоже не отстает — он звучит очень бодро и поддерживает ваше стремление к победе. По жанру это электроника, слегка замаскированная под ретровейв. После десяти матчей я купил саундтрек и не жалею об этом.

Ну и сам мир игры выглядит очень красиво. Этакое футуристическое будущее, вдохновленное мультипликацией и фильмами 80-х годов. Судя по всему, действие игры происходит в Нью-Йорке будущего, освещенного светом огромной, киношной Луны. К сожалению фиолетово-розовые тона пропадают на картах игры, где все выполнено в обычных и не вызывающих никаких эмоций красках. Зато целиться удобно — противник хорошо заметен, перепутать его с игроком из своей команды невозможно.

О проблемах игры





Разработчиком игрыявляется студия Giant Enemy Crab. На данный момент она также является издателем игры, поскольку издательство Annapurna Interactive перестало заниматься игрой. Игра находилась в разработке много лет, скоро ей исполнится 10 лет. Поэтому нет ничего удивительного, что графике игры не хватает сочности и технологичности. Технически в игре тоже не все идеально — есть зависания посреди матча, просадки FPS в перестрелках, черный экран на этапе планирования. Многие элементы игры покрыты лесенками, при этом, ресурсы видеокарты игра потребляет очень сильно. Особенно это касается момента с поиском матча — почему-то в этот период видеокарта нагружается на 99%.

Низкий онлайн — традиционная проблема для подобных игр, но в Due Process она является скорее следствием плохого маркетинга. Игра редко получала хорошие скидки, ориентируясь на небольшое число игроков. В игре были сезоны и боевые пропуска, но видеть их могли лишь те, кто не пожалел на игру денег. Наконец, в игре чертовски мало контента. Всего шесть карт, которые из-за процедурной генерации часто превращаются в тир. Одна сторона всегда рискует попасть в невыгодное положение.

Есть проблема и с рандомами. Часто они мешают рисовать на карте, критикуют вашу тактику, хватают важное снаряжение и не используют.

Ключевая ошибка разработчиков заключается в том, что они сделали онлайн-игру с помощью методов, характерных для игр одиночных. А стоило потратить усилия на офлайн-контент, чтобы игра смогла занять свое место среди качественных одиночных инди-игр. А сейчас это почти мертвый мультиплеер, проигрывающий даже бесплатным играм. Тот же Neotokyo даст вам эмоций не меньше, но зато он полностью бесплатен. А в Due Process вы рискуете испортить себе настроение за свои же, пусть и небольшие, деньги.

Я пишу этот блог в 2 часа ночи по Москве и в онлайне игры собралась почти тысяча человек. Однако, это скорее всего следствие огромной скидки. Останется ли он таким после ее завершения? Сомневаюсь.

Отдельной проблемой я бы назвал карту Killdome, которая выглядит как игровая площадка. Цветастая и дисбалансная, она не вызывает у меня ничего, кроме раздражения. Ее очень тяжело штурмовать, её генерация почти всегда неудачная и играет на пользу обороняющейся команды.





Полуночный итог





В небе светит огромная Луна. Отряд полиции заряжает свои автоматы и дробовики, чтобы штурмовать здание банка, в котором укрылись мятежники. Нужно обезвредить бомбу, но перед этим найти пульт, открывающий хранилище. Самый подкованный в тактике игрок нарисовал схему атаки. Но на нее никто не обратил внимание. Звучит джингл начала атаки и отряд бежит к двери. Они устанавливают взрывчатку, подрывают дверь, кидают флешку. И штурм начинается.

Кто победит в этой битве? Игроки, которые прошли мимо и не купили Due Process или те, кто поверил в игру и дал ей шанс? Будущее у Due Process туманно. Эта игра имеет первоклассную атмосферу и интересный геймплей, позволяющий заново посмотреть на классический режим с закладкой бомбы. Но из-за ужасного технического состояния и малого числа серверов и игроков, она вряд ли станет когда-либо популярна. Играть в нее стоит только тем, кому действительно нравится этот хардкорный тактический геймплей и атмосфера. Чтобы получить от Due Process удовольствие, нужно приложить усилие, играть внимательно, экономить каждый патрон и действовать с умом. Тем же, кто просто ищет недорогую онлайн-игру, стоит пройти мимо. Есть игры более подходящие и успешные.