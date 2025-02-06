Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года

RTX 3060 принято называть “народной картой”. Недорогая и производительная, она позволила играть в современные игры с прекрасной графикой. Многие геймеры не хотят менять свою RTX 3060 на новые карты. Причины у каждого свои. Вот и я решил, что не буду менять свою RTX 3060 до начала 2018 года. О причинах такого решения - читайте в моем блоге
+

Когда весной 2023 года я вышел из магазина с коробкой новой RTX 3060, я подумал - ну вот, годы дефицита позади, теперь я буду менять карты как можно чаще, чтобы играть в любые игры с потрясающей графикой. Но тогда я плохо представлял, что из себя представляет эволюция видеокарт. Я не осознавал, как часто они выходят. Фактически, я купил уже старую карту, которая была на рынке два года, а летом выходила в продажу RTX 4060. И вот, сегодня все уже говорят о 50XX серии. Похоже, пора покупать новую карту? Или нет?

реклама



Почитав о последних двух сериях карт, посмотрев на их тесты и сравнив со своей картой, я принял смелое решение - я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года. Сразу скажу, что это не вопрос цены и тем более, не вопрос сомнительности характеристик новых карт. Это решение, которое я принял исходя из ряда причин, о которых я хотел бы рассказать в этом блоге.

Причина первая. Психологическая

Лично для меня RTX 3060 это всё ещё новая карта. Да, она у меня уже два года, но из этих двух лет нормально я играл лишь один год. И то, из-за работы я бывало лишь пару дней в месяце мог нормально поиграть. Сама мысль о том, что я купил не самую дешевую версию RTX 3060 для того, чтобы поменять её через два-три года мне кажется странной. Пока я не почувствую, что карта состарилась морально и уже не тянет игры, я не буду ее менять. По моим расчетам, это произойдет ближе к началу 2018 года. Потому что и в прошлом десятилетии резкие скачки в требованиях игр стали ощущаться как раз в середине и под конец десятилетия. Мы уже миновали середину и RTX 3060 хорошо справляется с играми, которые на мой взгляд, хорошо демонстрируют прогресс требований - с кооперативными и онлайновыми играми. Брать в расчет ААА-игры, которые создаются в партнерстве с создателями видеокарт я не хочу, потому что по ним мало что понятно. А вот если очередной Killing Floor карта не тянет - пора ее менять. 

реклама



Причина вторая. Бэклог и деградация ААА-игр

Во времена дефицита видеокарт я не сидел без дела и активно покупал игры на скидках, собрал их на раздачах и скупал на распродажах ААА-тайтлы прошлых лет по 100 рублей за диск. В итоге, сейчас у меня монструозно большая библиотека игр. Пять тысяч игр, не считая библиотеки GOG и EGS. И RTX 3060 тянет их идеально. Да что там RTX 3060, даже RTX 3050 тянет 90% этих игр. При этом, чуть ли не единственная причина покупать новую карту это ААА-тайтлы. И вот тут есть большая проблема - почти все они скучные, неинтересные и не качественные. У меня просто нет ни малейшего желания покупать их. А уж тем более, покупать для них новую видеокарту, чтобы получить прирост 15% производительности. Даже если я захочу поиграть во что-то новое, мне проще будет понизить настройки графики, чем менять карту.

Мы живем во времена, когда сам смысл ААА-игр давно потерян. Вместо трудолюбивой и кропотливой работы тысячи сотрудников, мы получаем нейросетевое хрючево и ужасную работу с современной графикой. Простой пример - Assassin’s Creed Shadows. Я без ума от всего японского и азиатского. Мне нравится природа этого региона, уникальная культура. Я - целевая аудитория Assassin’s Creed Shadows. Но Ubisoft так активно использовали нейросети, что умудрились оскорбить многих жителей Азии, а заодно и игроков типа меня. Ведь вместо настоящей работы с музеями и историками, они нагенерировали какой-то ерунды, ещё и сделав главным героем человека, который никакого отношения к древней Японии не имел. Этот позор не стоит покупать и уж тем более, ради него не стоит обновлять видеокарту. А ведь раньше Ubisoft делали лучшие ААА-игры с превосходной графикой. 

реклама



Когда-то 1660 показала себя живучей и долговечной, сомнений в RTX 3060 у меня тоже нет

А что другие игры? Это или использование старого и проверенного временем бренда на игре, которая к оригинальной серии отношения не имеет, либо адвенчуры, которые может и хорошие, но лично мне не интересны. А что касается игр онлайновых и кооперативных, их делают так, чтобы они даже на самых слабых картах шли. Добавьте сюда целую кучу новых инди и ремастеров и вы поймете, что ААА-игры просто не нужны. Они давно уже потеряли свою ценность и значение. Редкие исключения в виде Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 и Elden Ring погоды не делают. Если мне не интересен сеттинг, я также пройду мимо. 

Причина третья. Куда катится сборка ПК?

Еще одна причина не менять карту длительное время - посмотреть, чем закончиться трагикомедия с форматом ATX, да и закончиться ли вообще? Для меня очевидно, что размеры современных карт, сам формат ATX и современные системы охлаждения это какой-то сюр. Чтобы собрать нормальный ПК сегодня, нужно брать дорогой вместительный корпус с хорошей вентиляцией. Может быть хотя бы под конец 2020-х на рынке появятся вместительные и удобные корпуса по доступным ценам. А сами системы охлаждения изменятся. 

реклама



Кроме того, мне кажется, что сама идея видеокарт может под конец десятилетия просто умереть. И нет, с ума я не сошел. Когда я смотрю на характеристики новых видеокарт, роль DLSS у Nvidia и то, как разработчики эту технологию используют, мне кажется, что будущее видеокарт очень туманно. Геймеров будто готовят к чему-то. Но к чему? Может быть к тому, чтобы отправить всю обработку графики в облако? Вместо видеокарт будут продаваться адаптеры, покупка которых гарантирует бесплатное использование облачных вычислений в течении пары лет. Почему нет?

Дорогие решения для специалистов никуда не уйдут. А вот игровые карты будет куда выгоднее заменить на облако, ведь так можно будет и пиратство победить и успешные инди-игры с рынка согнать. В конце концов, музыка, видео, книги, фотоконтент уже давно в облаке и работает по принципу стриминга. Так почему игры все ещё стоят на наших жестких дисках? Таким образом, собрав мощный ПК в дорогом корпусе для какой-нибудь RTX 6060, можно в итоге просто выкинуть деньги на ветер, ведь в будущем все это не пригодится и играть можно будет на куда более слабых машинах. 

Причина четвертая: Есть много вещей, который действительно нужно заменить


Почему-то сегодня многие геймеры фокусируются лишь на видеокарте и процессоре, как будто другие комплектующие для ПК не нужны. Объемы видеоигр с каждым годом растут, записи стримов тоже весят немало. Для этого нужны SSD и HDD большого объема. А стоят они не мало. Хорошая клавиатура тоже стоит денег. Мне моя уже надоела и я как раз присмотрел себе крутую модель по любимому аниме. Вот только у ней нет русских букв на клавишах и её придется доделать самому. А это тоже дополнительная трата. А ещё нужно купить новое охлаждение, память большего объема, возможно, более качественный монитор.

И вот, сидишь, считаешь эти траты и понимаешь - новая видеокарта на фоне всего этого просто не нужна. Это бессмысленная трата. Она и так справляется со своими задачами. Может стоит оставить её в покое и потратить деньги на что-то более стоящее?

В конечном итоге, суть ПК-гейминга в том, что ты сам выбираешь, что будет стоять в твоем ПК. И я решил, что моя карта RTX 3060 c 12 гигабайтами памяти это достойная вещь, с которой не стыдно и не страшно провести большую часть этого десятилетия. Сменю я её раньше времени только в случае поломки, но надеюсь, этого не случится. Это мой принципиальный подход, похожий на тот, который есть у консольщиков. Они покупают одну консоль и забывают о проблемах с играми, меняя ее раз в поколение. Я же купил хорошую карту и хочу играть на ней как можно дольше. 

Хочу добавить, что я не считаю покупку карт 40XХ и 50XХ серий плохой идеей. Какой-никакой прирост производительности они дают, они более технологичны и ориентированы на современные игры. Но в моем случае, это просто не имеет смысла. 

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика rtx 3060 сборка пк обновление пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
3
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
18
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве построят новую ветку метро, которая соединит станции «Аэропорт Внуково» и «Щербинка»
5
Мод GTA: Stars & Stripes был закрыт, чтобы избежать возможных юридических проблем с Take-Two
2
Объединённая судостроительная корпорация намерена в 2—3 раза увеличить объём производства
1
Под крышкой бюджетного процессора AMD Ryzen 5 7400F вместо припоя была обнаружена термопаста
1
ВС РФ начинают разворачивать в ряде регионов новые ОТРК «Искандер-1000»
+
Почему процессоры Intel продаются так плохо, и как AMD умудряется занимать 92% рынка в Германии
3
Новый кросс-универсал Lada Iskra замечен на дорогах Тольятти
+
Производство станков в России в 2024 году увеличилось на 40 %
6
Российские военные получат новый тяжёлый бронетранспортёр БТР Б-10
2
Внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel получат новый двигатель объёмом 1,8 литра
2
Падение астероида на Луну 3,81 млрд лет назад привело к образованию сразу дух больших каньонов
+
Смартфон Vivo X200 Pro Mini может вскоре выйти на глобальный рынок
+
ГАЗ планирует выпускать российские минивэны вместимостью до 8 человек
+
Vivo X200 Ultra получит тройную систему камер (50 + 50 + 200 Мп) и чрезвычайно узкие рамки дисплея
1
Максимальная графика в Marvel's Spider-Man 2 требует RTX 3080 или 4070 уже в нативном 1080p
2
В Hardware Unboxed высказались по поводу дефицита видеокарт NVIDIA и цен на них
2
Nintendo Switch может обогнать PlayStation 2 по количеству проданных консолей
+
AMD сообщают, что AM4 продаётся не хуже AM5
6
На Уралвагонзаводе показали обновлённый Т-90М, оснащенный комплексом активной защиты
2
MSI и ASUS официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 50
8

Популярные статьи

Какой будет PlayStation 6 и почему приставка следующего поколения Sony устареет ещё до начала продаж
11
«Дикая охота» - особенности совместной работы Су-57 + 4 БПЛА С-70 и во сколько это обойдётся
8
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
+
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
28
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
17
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
9
Сериал "Черные голуби" с Кирой Найтли — свежий взгляд на жанр шпионского триллера
3
Искусственный дефицит или стечение обстоятельств — почему RTX 5090 произвели так мало
13
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
8
От древних купелей до советских хрущёвок - как чугунные ванны изменили повседневную жизнь
4

Сейчас обсуждают

MrPegge
16:54
Борисов был знаменит тем как развивал и импортозамещал электронику, будучи ответственным за эти направления в правительстве. При нем купленный завод 90нм АМД 5 лет провалялся в ящиках, или 2 технологи...
Юрий Борисов покинул пост главы «Роскосмоса», его сменил Дмитрий Баканов
Cowboy Huggies
16:53
Я до сих пор пользуюсь 7 виндой и в разные игры играю, а тут уже от 10 хотят отказаться.
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
OgoGoLog
16:51
"Светодиоды в лампах вообще то постоянным напряжением питаются и пульсаций не имеют по определению." "Драйвер светодиода - источник ПОСТОЯННОГО напряжения ;)" Ошибочки дилетанта. Выпрямление 220В для...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
dimkahon
16:50
Эт ерунда. Меня тут озадачили сборкой на 25К. И чтоб с монитором! Думаю на i7 2600\3770 чота мутить!
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Евгений Иванов
16:33
3. с конца 2005 Legacy период Начиная с массового перехода на нормально отрабатывающую большие токи и теплоотвод 775 платформу начало показывать нормальную полную производительность Пресскот ядро P4 ...
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
Евгений Иванов
16:33
1.Надо вводить классы ( не путать с сортами :)) ретро компов по периодам ..Для чего? - для большей детализации и понимания позиционирования разных компонентов относительно друг друга - тогда будет мен...
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
Cowboy Huggies
16:27
"Почему это важно: Современные RTX 5090 и игры вроде GTA 6 будут требовать скоростей выше 12000 МБ/с, которые PCIe 4.0 не потянет." У меня во время выхода гта 5, игра была установлена на жесткий диск...
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
Mostack
16:17
Не быстрее, а сильнее. Светодиоды в лампах вообще то постоянным напряжением питаются и пульсаций не имеют по определению. Ну если драйвера исправны и это не "интересные" китайские варианты вообще без ...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Andrey Kovalchuk
16:11
А тем временем в новых сериях популярного сериала "Куртка оподливилась" вы узнаете... 😆
Режим PCIe 4.0 всё чаще рекомендуется для решения проблем с отсутствием изображения на картах RTX 50
Игорь Воробьёв
16:10
128 миллионов неправильных симок. И это при населении страны 147 миллионов. Да, до полного цифрового контроля над населением пока далеко. Но процесс идёт. Роскомнадзор старается.
Роскомнадзор заблокировал миллионы SIM-карт с неверными данными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем