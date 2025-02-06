Когда весной 2023 года я вышел из магазина с коробкой новой RTX 3060, я подумал - ну вот, годы дефицита позади, теперь я буду менять карты как можно чаще, чтобы играть в любые игры с потрясающей графикой. Но тогда я плохо представлял, что из себя представляет эволюция видеокарт. Я не осознавал, как часто они выходят. Фактически, я купил уже старую карту, которая была на рынке два года, а летом выходила в продажу RTX 4060. И вот, сегодня все уже говорят о 50XX серии. Похоже, пора покупать новую карту? Или нет?

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Почитав о последних двух сериях карт, посмотрев на их тесты и сравнив со своей картой, я принял смелое решение - я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года. Сразу скажу, что это не вопрос цены и тем более, не вопрос сомнительности характеристик новых карт. Это решение, которое я принял исходя из ряда причин, о которых я хотел бы рассказать в этом блоге.

Причина первая. Психологическая

Лично для меня RTX 3060 это всё ещё новая карта. Да, она у меня уже два года, но из этих двух лет нормально я играл лишь один год. И то, из-за работы я бывало лишь пару дней в месяце мог нормально поиграть. Сама мысль о том, что я купил не самую дешевую версию RTX 3060 для того, чтобы поменять её через два-три года мне кажется странной. Пока я не почувствую, что карта состарилась морально и уже не тянет игры, я не буду ее менять. По моим расчетам, это произойдет ближе к началу 2018 года. Потому что и в прошлом десятилетии резкие скачки в требованиях игр стали ощущаться как раз в середине и под конец десятилетия. Мы уже миновали середину и RTX 3060 хорошо справляется с играми, которые на мой взгляд, хорошо демонстрируют прогресс требований - с кооперативными и онлайновыми играми. Брать в расчет ААА-игры, которые создаются в партнерстве с создателями видеокарт я не хочу, потому что по ним мало что понятно. А вот если очередной Killing Floor карта не тянет - пора ее менять.

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Причина вторая. Бэклог и деградация ААА-игр

Во времена дефицита видеокарт я не сидел без дела и активно покупал игры на скидках, собрал их на раздачах и скупал на распродажах ААА-тайтлы прошлых лет по 100 рублей за диск. В итоге, сейчас у меня монструозно большая библиотека игр. Пять тысяч игр, не считая библиотеки GOG и EGS. И RTX 3060 тянет их идеально. Да что там RTX 3060, даже RTX 3050 тянет 90% этих игр. При этом, чуть ли не единственная причина покупать новую карту это ААА-тайтлы. И вот тут есть большая проблема - почти все они скучные, неинтересные и не качественные. У меня просто нет ни малейшего желания покупать их. А уж тем более, покупать для них новую видеокарту, чтобы получить прирост 15% производительности. Даже если я захочу поиграть во что-то новое, мне проще будет понизить настройки графики, чем менять карту.

Мы живем во времена, когда сам смысл ААА-игр давно потерян. Вместо трудолюбивой и кропотливой работы тысячи сотрудников, мы получаем нейросетевое хрючево и ужасную работу с современной графикой. Простой пример - Assassin’s Creed Shadows. Я без ума от всего японского и азиатского. Мне нравится природа этого региона, уникальная культура. Я - целевая аудитория Assassin’s Creed Shadows. Но Ubisoft так активно использовали нейросети, что умудрились оскорбить многих жителей Азии, а заодно и игроков типа меня. Ведь вместо настоящей работы с музеями и историками, они нагенерировали какой-то ерунды, ещё и сделав главным героем человека, который никакого отношения к древней Японии не имел. Этот позор не стоит покупать и уж тем более, ради него не стоит обновлять видеокарту. А ведь раньше Ubisoft делали лучшие ААА-игры с превосходной графикой.

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Когда-то 1660 показала себя живучей и долговечной, сомнений в RTX 3060 у меня тоже нет

А что другие игры? Это или использование старого и проверенного временем бренда на игре, которая к оригинальной серии отношения не имеет, либо адвенчуры, которые может и хорошие, но лично мне не интересны. А что касается игр онлайновых и кооперативных, их делают так, чтобы они даже на самых слабых картах шли. Добавьте сюда целую кучу новых инди и ремастеров и вы поймете, что ААА-игры просто не нужны. Они давно уже потеряли свою ценность и значение. Редкие исключения в виде Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 и Elden Ring погоды не делают. Если мне не интересен сеттинг, я также пройду мимо.

Причина третья. Куда катится сборка ПК?

Еще одна причина не менять карту длительное время - посмотреть, чем закончиться трагикомедия с форматом ATX, да и закончиться ли вообще? Для меня очевидно, что размеры современных карт, сам формат ATX и современные системы охлаждения это какой-то сюр. Чтобы собрать нормальный ПК сегодня, нужно брать дорогой вместительный корпус с хорошей вентиляцией. Может быть хотя бы под конец 2020-х на рынке появятся вместительные и удобные корпуса по доступным ценам. А сами системы охлаждения изменятся.

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Кроме того, мне кажется, что сама идея видеокарт может под конец десятилетия просто умереть. И нет, с ума я не сошел. Когда я смотрю на характеристики новых видеокарт, роль DLSS у Nvidia и то, как разработчики эту технологию используют, мне кажется, что будущее видеокарт очень туманно. Геймеров будто готовят к чему-то. Но к чему? Может быть к тому, чтобы отправить всю обработку графики в облако? Вместо видеокарт будут продаваться адаптеры, покупка которых гарантирует бесплатное использование облачных вычислений в течении пары лет. Почему нет?

Дорогие решения для специалистов никуда не уйдут. А вот игровые карты будет куда выгоднее заменить на облако, ведь так можно будет и пиратство победить и успешные инди-игры с рынка согнать. В конце концов, музыка, видео, книги, фотоконтент уже давно в облаке и работает по принципу стриминга. Так почему игры все ещё стоят на наших жестких дисках? Таким образом, собрав мощный ПК в дорогом корпусе для какой-нибудь RTX 6060, можно в итоге просто выкинуть деньги на ветер, ведь в будущем все это не пригодится и играть можно будет на куда более слабых машинах.

Причина четвертая: Есть много вещей, который действительно нужно заменить





Почему-то сегодня многие геймеры фокусируются лишь на видеокарте и процессоре, как будто другие комплектующие для ПК не нужны. Объемы видеоигр с каждым годом растут, записи стримов тоже весят немало. Для этого нужны SSD и HDD большого объема. А стоят они не мало. Хорошая клавиатура тоже стоит денег. Мне моя уже надоела и я как раз присмотрел себе крутую модель по любимому аниме. Вот только у ней нет русских букв на клавишах и её придется доделать самому. А это тоже дополнительная трата. А ещё нужно купить новое охлаждение, память большего объема, возможно, более качественный монитор.

И вот, сидишь, считаешь эти траты и понимаешь - новая видеокарта на фоне всего этого просто не нужна. Это бессмысленная трата. Она и так справляется со своими задачами. Может стоит оставить её в покое и потратить деньги на что-то более стоящее?

В конечном итоге, суть ПК-гейминга в том, что ты сам выбираешь, что будет стоять в твоем ПК. И я решил, что моя карта RTX 3060 c 12 гигабайтами памяти это достойная вещь, с которой не стыдно и не страшно провести большую часть этого десятилетия. Сменю я её раньше времени только в случае поломки, но надеюсь, этого не случится. Это мой принципиальный подход, похожий на тот, который есть у консольщиков. Они покупают одну консоль и забывают о проблемах с играми, меняя ее раз в поколение. Я же купил хорошую карту и хочу играть на ней как можно дольше.

Хочу добавить, что я не считаю покупку карт 40XХ и 50XХ серий плохой идеей. Какой-никакой прирост производительности они дают, они более технологичны и ориентированы на современные игры. Но в моем случае, это просто не имеет смысла.