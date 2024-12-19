Страница с персональной статистикой игроков за прошедший год снова обновилась в Steam. На этот раз в статистику включили демо-версии. За просмотр своей игровой статистики Valve дает значок в профиль.

На главной странице Steam появился большой постер, предлагающий пользователям посмотреть на свои игровые итоги 2024 года. Итоги собраны на специальной странице в виде красивой презентации с графиками и таймлайном. За просмотр итогов года пользователь получает памятный значок в профиль Steam, дающий 50 единиц опыта профиля. Итоги также можно добавить в профиль в виде витрины.

Хотя итоги этого года похожи на итоги года прошлого, в них есть изменение. Появился раздел со статистикой демо-версий и в них указываются, в том числе бета-тесты игр. Итоги года позволяют узнать, какой процент составили новинки среди игр, в которые вы играли за год, сколько сообщений вы оставили в сообществе Steam и сколько скриншотов опубликовали. Игры, в которые вы больше всего играли, получают красивый слайд с информацией о времени, достижениях и скриншотах. В конце итогов можно увидеть график, в которой указаны игры, которые вы запускали в определенном месяце.

Внизу страницы итогов можно увидеть краткий FAQ, в котором Valve предупреждают, что итоги включают в себя всю статистику с 1 января до 14 декабря 2024 года.

Страницей с итогами можно поделиться в интернете, создав ссылку на нее. Но также страницу с итогами можно скрыть от всех.