В Quake Champions начался новый 25 сезон. В баттл-пасс были добавлены косметические предметы, посвященные Рождеству и зимней тематике. В магазине игры началась скидки на косметические предметы. Большие изменения коснулись раздела “Своя игра”. Были добавлены два новых соревновательных режима CTF Tourney без ботов, поддерживающие матчи до 8 игроков. В разделе “Своя игра” появились новые опции, среди которых отбрасывание врага, здоровье при возрождении, начальное оружие и время появления оружия. Всего опций 18. При этом, из раздела “Своя игра” был удален режим Mystery Champion, поскольку теперь это опция, включить которую можно в любом режиме.
В игру были добавлены новые скины из предыдущих частей серии:
- Ракетомет DARK MATTER GUN из Quake 4
- Электромет STROGG LIGHTNING PISTOL из Quake Wars
- Перчатка CHAINFIST из Quake II
Все три скина доступны в баттл-пассе и магазине игры. Цена баттл-пасса не изменилась - 1000 платины. Помимо этого, античит игры был обновлен. Устранены проблемы совместимости с программой Daemon Tools.