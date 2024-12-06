Новый баттл-пасс, изменения в режиме “Своя игра”, исправление багов и проблемы совместимости с Daemon Tools - всё это в новом обновлении игры.

В Quake Champions начался новый 25 сезон. В баттл-пасс были добавлены косметические предметы, посвященные Рождеству и зимней тематике. В магазине игры началась скидки на косметические предметы. Большие изменения коснулись раздела “Своя игра”. Были добавлены два новых соревновательных режима CTF Tourney без ботов, поддерживающие матчи до 8 игроков. В разделе “Своя игра” появились новые опции, среди которых отбрасывание врага, здоровье при возрождении, начальное оружие и время появления оружия. Всего опций 18. При этом, из раздела “Своя игра” был удален режим Mystery Champion, поскольку теперь это опция, включить которую можно в любом режиме.

В игру были добавлены новые скины из предыдущих частей серии:

Ракетомет DARK MATTER GUN из Quake 4

Электромет STROGG LIGHTNING PISTOL из Quake Wars

Перчатка CHAINFIST из Quake II

Все три скина доступны в баттл-пассе и магазине игры. Цена баттл-пасса не изменилась - 1000 платины. Помимо этого, античит игры был обновлен. Устранены проблемы совместимости с программой Daemon Tools.