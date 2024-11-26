В детстве моей самой любимой игрушкой был фиолетовый пинбол. Сделанный из голубого пластика, он стоял на белых ножках и представлял собой огромную коробку с дырками на игровом поле. У каждой дырки были цифры — очки, которые получал игрок за попадание в них шариком. Шарики были темно-синие и очень приятно шумели, катаясь по пластиковой глади этой коробки. Я любил играть в него, но беда заключалась в том, что это был не мой пинбол. Его мне дали соседи. И пришел день, когда они его забрали.

С тех пор я забыл про пинбол и, возможно, не вспомнил бы, если бы не нашел в Steam игру Demon's Tilt. Это была очень красивая, прекрасно озвученная игра, в которой каждый пуск шарика приносил массу радости. Но наигравшись в эту игру, я не смог найти ничего похожего. Worms Pinball оказалась трэшем, от Zombie Pinball болели глаза, а Dream Pinball 3D оказался очередной жертвой антипиратской защиты. Все пути вели меня к настоящим симуляторам, но смотря на столы, я не мог найти ничего интересного. Иногда казалось, что все столы в мире — это столы по комиксам Marvel.

Все изменилось благодаря компании Running with Scissors, которая объединилась с производителем пинболов Zaccaria Pinball и выпустила серию столов по играм Postal и Postal Redux. Пройти мимо такого я не мог. Так я открыл для себя мир виртуальных компьютерных пинбольных столов и моя коллекция растет каждый месяц.

В этом блоге я расскажу вам о современных пинболах, зачем в них играть, какие они бывают и почему геймеры всё чаще обращают внимание на этот старый жанр игр.

Зачем играть в пинбол?

Сам принцип игры в пинбол прост. Игрок с помощью рычага на пружинке отправляет на игровое поле стальной шарик. Шарик бьется об различные объекты, залетает в специальные места и за все это игрок получает очки. Когда шарик падает вниз, вы снова подкидываете его манипуляторами. А если шарик летит куда-то не туда — стол можно трясти.

Цель игры — набрать максимальное число очков за одну игру. Это совершенно не скучно. Наоборот, за счет того, что каждый пинбольный стол детально проработан, использует подсветку и звуки, имеет массу реакций на происходящее в игре, играть на нем безумно увлекательно. А некоторые столы просто интересно разглядывать.

К примеру, вы играете на пинбольном столе, посвященному игре Doom. В центре стола будет расположен красочный арт по игре, фигурка Какодемона будет летать в дальней части стола, логотипы UAC будут мигать по всей площади стола. Каждое попадание шариком в важные части стола будет сопровождаться звуком перезарядки дробовика и криками демонов. А в остальное время будет играть музыка из игры. При этом на экране, который расположен сверху, будет показан пиксельный мультик про Думгая.

Обычно пинбольные столы посвящаются музыкантам, сериалам, играм, фильмам, мультфильмам, персонажам и событиям. Но бывают и оригинальные столы. Бывают даже кастомные стол, которые делают сами фанаты. Современные цифровые пинболы стараются все это многообразие перенести на экраны компьютеров и планшетов.

При этом у цифровых версий есть ряд преимуществ. К примеру, фигурки персонажей можно оживить. Например, девушка-рейдер и гуль на столе по игре Fallout двигаются. Чел из Portal перебегает из камеры в камеру. А на некоторых картах находятся гигантские роботы, монстры и даже целые космические корабли, которые разрушают окружение. Даже внешний вид шарика меняется под тематику стола. Например, на столе по Plants vs. Zombies, шарик заменен огромной горошиной.

Кроме того, экран с анимациями, который у обычного стола находится сверху, в цифровом пинболе располагается в левом верхнем углу. Поэтому смотреть на него намного проще. Наконец, во время игры вы можете зарабатывать трофеи и они появятся на игровом поле или специальном разделе игры.

Вся эта уникальная атмосфера и делает пинбол интересным. Вы можете не иметь большого навыка игры в него, но вся эта концентрированная атмосфера очаровывает и приносит невероятную радость. Вы будто играете в новую игру, посвященную вашей любимой франшизе.

Главное заблуждение о пинболе

Среди игроков существует заблуждение о том, что пинбол на компьютере — крайне жадный и дорогой жанр игр. Якобы, у одного пинбола могут быть DLC на десятки тысяч рублей. На самом же деле, каждое такое DLC является полновесной игрой. И многие игроки годами изучают их, чтобы достичь максимального счета. Не стоит также забывать, что многие такие столы являются копиями столов реальных, за ними стоит история и целый пакет юридических документов. Каждый такой стол это итог огромной работы.

Большинству игроков не нужно всего этого безумного числа столов, а вполне хватит двух-трех. Попробовать каждый стол можно в бесплатной версии игры. Для этого существует демо-режим. А в некоторых пинболах есть стол месяца, который доступен бесплатно длительное время.

Давайте познакомимся с самыми популярными современными цифровыми пинболами.

Pinball Arcade

Если и есть среди современного пинбола идеальный, то это конечно Pinball Arcade. Хотя он не выделяется качеством графики и вышел довольно давно, его уникальную особенность передавать атмосферу современных физических столов повторить никому не удалось. В нем совершенно чудесный звук. Шарик отражает стол. Физика шарика реалистичная, научиться играть в пинбол в Pinball Arcade намного проще, чем в других пинболах. Ну и пиксельные мультики здесь выглядят потрясающе.

У этого пинбола есть проблемы с запуском, но я советую не обращать на них внимание — игра работает хорошо. Средняя цена на DLC во время распродаж — 128 рублей.

Лучший стол: Star Trek Vengeance Premium (DLC Stern Pack 1).

Pinball FX

Крупнейший разработчик цифровых пинболов сегодня, Zen Studios, создали несколько игр под названием Pinball FX. Конкретно эта часть интересна огромным числом столов по самым разным франшизам и превосходной графикой с поддержкой RTX.

Сегодня большая часть фанатов пинбола перешла на FX из-за огромного выбора столов и максимального реализма. Графика здесь такая, что моя RTX 3060 на ультрах с лучами улетает за 70 градусов, однако играть можно и на средних настройках.

Главная проблема FX — очень быстрый шарик, частые пролеты мимо флипперов и очень большая чувствительность к трясению стола. Я много раз играл на настоящих столах, но я не помню, чтобы система отключалась от тряски так быстро. Дело в том, что у пинбольных столов есть защита от тряски. Если вы сильно трясете стол, система выключит питание и вы не сможете отбить мячик. В Pinball FX зачастую достаточно пару раз потрясти стол и он выключается. Это очень мешает играть.

В остальном, красивый и очень интересный пинбол. Есть система пропуска, позволяющая арендовать столы.

Pinball FX хорошо подойдет тем, кто любит супергеройское кино, комиксы и блокбастеры. Столов по фильмам и комиксом в этом пинболе очень много. Кроме того, здесь есть соревнование с трофеями и красивый пинбольный зал, куда помещаются все ваши покупки. Кстати, о супергероях. Столы по комиксам Marvel в Pinball FX довольно сильно отличаются от других столов. У них будто более старая атмосфера. Я попробовал их все, но ни один из них меня не увлек. Поэтому перед покупкой обязательно попробуйте их в демо-режиме. Средняя цена за DLC на скидках: 112 рублей.

Лучшие столы: Twilight Zone, Crypt of the NecroDancer, South Park.

Zaccaria Pinball

Крупный производитель физических пинболов также имеет свою виртуальную игру. Разработала ее компания Magic Pixel Kft. Этот пинбол примечателен плохой (на мой взгляд) графикой и возможностью сменить шарик. Вместо стального можно взять стеклянный с гранями и он будет издавать другой звук.

Широко известен обычным геймерам этот пинбол стал после коллаборации с RWS — столы по Postal покупали даже те, кто никогда в пинбол раньше не играл. Также этот пинбол примечателен тем, что имеет прекрасную цену на базовый набор из 27 столов - всего 61 рубль. На скидках еще дешевле. По отдельности брать их смысла нет. А еще есть поддержка VR.

Лучшие столы: Space Shuttle Retro Table, POSTAL 2 Deluxe Table (Sign My Petition).

Pinbal M

Фанаты этого пинбола по-разному объясняют значение буквы “М”. “Mature”, “Maniacs”, “Meat”...И любую трактовку можно считать верной. Этот пинбол посвящен мрачным и жестким темам — хоррорам, фильмам ужасов и различным жестоким играм. Столы у этого пинбола очень мрачные, детализированные и даже пугающие.

Главный стол этого пинбола сделан по игре System Shock. Он безупречен. По столу гуляют киборг и мутант, полно всяких экранов, многообразие звуков из игры, флипперы подкидывают не только шарик… Не хватает только медсестры. Я видел много столов, но этот поражает своей проработанностью, органичностью и настоящей мрачной красотой.





Этот пинбол, похоже, не собирается ограничивать себя в гротеске и мрачности. Средняя цена за DLC — 132 рубля.

Лучший стол: System Shock.

Pinball FX2 и FX3

Ранний аналог Pinball FX, с большим числом столов по комиксам, мультсериалам и играм. Отличается консольным, Xbox-подобным интерфейсом. На данный момент в России недоступен и это очень печально, поскольку многие столы в нем уникальные. На мой взгляд, примечателен столами по играм Doom, Fallout и Alien: Isolation. FX3 является улучшенной версией.

Лучшие столы: Doom, Fallout, Alien: Isolation, Tesla, Paranormal.

Моя коллекция





Я начал собирать пинбольные столы в 2020 году, когда купил Portal Pinball для Pinball FX2. После долгое время не обращал внимание на подобные пинболы, но совсем недавно снова начал их собирать. Я очень люблю классические фильмы ужасов студии Universal и каждый октябрь пересматриваю их. И вот, после пересмотра “Франкенштейна”, я решил поискать игры по нему в Steam. Но вместо них наткнулся на пинбольный стол по фильму “Создание из Черной Лагуны”.

Увидев в трейлере, как Создание вылазит из воды в центре стола, я просто не мог не купить этот стол. Играть в него оказалось весьма интересно, хотя это весьма простой стол. В отличии от стола по Portal, он не надоедает. Когда я его покупал, даже не заметил, что вместе с ним идет второй стол — Monster Bash. На нем было много персонажей из фильмов ужасов, включая монстра Франкенштейна. Но стол оказался слишком сложным и невыразительным. Я так и не научился на нем играть.

Еще одной покупкой стал Wrath of the Elder Gods, вдохновленный творчеством писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. Вместо плунжера здесь тентакли Ктулху, а сам стол пропитан морской тематикой. Кстати, покупать его не обязательно — это базовый бесплатный стол в Pinball M. На момент покупки я искал что-нибудь по Лавкрафту и нашел это. Мне очень понравилось.





Неожиданной покупкой стал стол по инди-игре Crypt of the NecroDancer. Я много раз пытался научиться играть в эту игру, но она оказалась слишком сложной. Однако, мне очень понравился саундтрек. И когда я увидел стол по ней, услышал играющий Disco Descent, посмотрел на мини-столы, я понял что хочу его купить. Единственный минус этого стола — на лице у Каденс нет эмоций, поэтому можно подумать, что игра ей безразлична и она хочет поскорей отсюда уйти.

Восемь столов по игре Postal. Всё в них отдает атмосферой старых пинбольных автоматов -— заливающий поле свет, покрытые лаком иллюстрации, фигурка Чувака, что выглядит именно как фигурка. Эти столы очень отличаются от современных, красивых и ярких столов. Они будто созданы где-то в начале 90х и всю жизнь стояли в аризонском баре, но внезапно попали в руки к фанату Postal.

На них очень тяжело играть, следить за шариком и набирать очки. Возможно, я просто не привык к такому пинболу. Но не поддержать RWS я не мог.

Также, в сборнике Atari Vault у меня есть игра Video Pinball, которая вышла в 1980 году. Я считаю, что это самый настоящий стол. Игра очень хардкорная и довольно сложная. Получить в ней большой счет мне так и не удалось

Надеюсь, этот блог смог заинтересовать вас в современном цифровом пинболе.