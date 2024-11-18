Разработчики заранее предупреждают игроков 32-х битной версии популярной настолки о прекращении поддержки и объясняют свое решение.

В официальном блоге мультиплеерной настольной игры 100% Orange Juice появилась грустная новость - со следующего обновления завершается поддержка 32-битной версии игры. Как пишут разработчики, 32-х битная версия поддерживалась из-за бага в Direct Sound, из-за которого 64-х битные версии имели проблемы с загрузкой. Но после прекращения использования Direct Sound, смысла в её поддержке уже нет. На данный момент Linux-версия игры уже 64-х битная, а MAC-версия вскоре получит 64-х битную версию.

По мнению разработчиков, 64-битные системы стали главной тенденцией персональных компьютеров в течение последних 13 лет и даже очень старые устройства поддерживают их. Многие разработчики программ отказываются от поддержки 32-х битных систем и это делает их поддержку сложной, что в итоге сказывается на работе над развитием игры. Разработчики из команды Orange Juice планируют сосредоточиться на разработке более производительной 64-х битной версии игры, не стесненной ограничениями старых систем.

Настольная игра 100% Orange Juice вышла в 2013 году и является одной из самых популярных настольных игр в Steam. Благодаря одиночному режиму её покупают даже игроки, которые не любят играть в компании. Средний онлайн игры по данным SteamDataBase в сутки составляет от 300 до 500 игроков. Несколько раз игра раздавалась бесплатно.