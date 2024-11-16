Разработчики онлайн-шутера Strinova объявили дату выхода игры на ПК. Большое число геймеров ожидает игру по всему миру и цифры предварительной регистрации впечатляют.

Разработчики аркадного шутера Strinova сообщили в своем блоге дату выхода игры. 22 ноября в 3 часа ночи по Москве состоится релиз. Игра получит версии на ПК в магазинах Steam и Epic Games Store. Разработчики поблагодарили участников бета-теста и назвали их отзывы “бесценными”, а работу над игрой “настоящим путешествием”.

На данный момент на сайте игры можно обнаружить цифру в 4,904,754 игроков, прошедших предварительную регистрацию. Шкала наград для игроков за предварительную регистрацию на релизе почти заполнена, но финальная награда в виде скина на винтовку ещё не разблокирована. При этом, в Steam игру добавили в список желаемого 500 тысяч игроков, о чем рассказали разработчики в блоге.

Strinova - это аркадный онлайн-шутер, персонажи которого выполнены в аниме-стилистике и способны становится 2D-рисунками. Это помогает им уворачиваться от пуль и двигаться по стенам, словно тени. У игры очень скромные минимальные системные требования в виде Nvidia GeForce GT 730, Intel Core i3-4170 и 4-x гигабайт оперативной памяти, что возможно, положительно повлияет на её онлайн.