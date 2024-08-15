Прямо сейчас Linux стремительно завоевывает рынок десктопов. Это связано с тем, что все больше геймеров начинают играть на Linux, а программа перехода на Windows 11 с самого начала была провалом и над ней не смеялся только ленивый. Бесплатный и поддерживающий большую часть повседневных задач Linux становится все актуальнее.

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На мой взгляд, поддержать стремительный рост Linux можно с помощью аниме. Аниме сегодня это поп-культурный феномен. Его смотрит весь мир, оно проникло почти во все сферы жизни. Аниме уже не воспринимается как просто анимация, вокруг него есть атмосфера чего-то особенного. Производители компьютерного железа активно используют аниме образы в продвижении и оформлении своих продуктов. Аниме-маскоты операционных систем и процессоров существуют уже много лет.

Так почему не использовать эту невероятную популярность японской анимации с пользой для свободного софта? Ведь создание аниме сегодня не стоит так дорого, как раньше. В этом блоге я собрал пять причин, почему аниме про Linux нужно этому миру.

Аниме хорошо популяризирует тему, которую раскрывает

Убунту уже засветилась в аниме



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У аниме есть чудесное свойство популяризировать тему, которой оно посвящено. После успеха аниме One Punch Man некоторые зрители стали делать зарядку и ходить на спортплощадки. Bocchi the Rock! для многих зрителей стала причиной купить гитару. Sword Art Online заставил многих анимешников мечтать о VR-шлеме. Какую бы тему не брали создатели аниме, она обязательно заинтересует зрителей. Главное, чтобы само аниме было качественным и представляло собой настоящую историю. Никто не станет смотреть банальщину и набор плоских шуток. Про Linux нужно создать хорошее сюжетное аниме, которое бы не только раскрывало суть использования Linux, но и показывало его пользователей, их жизнь и интересы.

На мой взгляд, история про школьный клуб компьютерных наук, который из-за низкого бюджета перешел на Linux, могла бы быть понятна широкому кругу зрителей. А необходимость многих участников использовать платную и дорогую операционную систему - создавала бы хороший конфликт.

Девушки слева являются маскотами Sega Neptune и PS3



Другой путь - создание персонажей на основе всего, что связано с Linux и его различными дистрибутивами, особенностями использования и прочего. Подобный путь уже используют во множестве аниме. Например, персонажи Hyperdimension Neptunia это девушки, которые являются воплощением игровых консолей разных поколений.

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Получив хорошую и интересную историю, затрагивающую удивительный мир Linux, многие зрители наверняка бы захотели познакомиться с ним получше, открыть для себя виртуальные машины и свободный софт.

Линус Торвальдс и Гейб Ньюэлл могли бы озвучить персонажей

Еще одна причина, по которой стоит создать такое аниме - это возможность привлечь к его созданию всех, кто повлиял на популяризацию Linux и увековечить в истории анимации их дела. Можно вспомнить компанию Wolfire Games, которая задолго до крупных компаний стала выпускать линукс версии своих инди-игр. Можно вспомнить создателей игрового магазина Desura. И многих других популяризаторов Linux. Линус Торвальдс и Гейб Ньюэлл могли бы озвучить персонажей этого аниме и тем самым не только изменить отношение к аниме, но и сделать свои личности еще более легендарными.

Первое произведение для знакомства с Linux

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Еще одна задача, которую решает подобное аниме - оно становиться универсальным способом для знакомства с темой. Многие люди знакомились с Linux благодаря серьезным статьям и книгам, но стоит признать, что такой метод часто очень скучен. Это в целом большая проблема свободного софта. Как только ты сталкиваешься с ним, на тебя напирает волна серьезных и скучных текстов, описаний, строчек кода и таблиц.

Коммерческие же продукты наоборот специально избавляются от этого образа серьезности. На сайтах антивирусов блестят броней роботы, создатели программ для монтажа не ленятся придумать красивый логотип и каждая вторая программа кричит о своей мощи и легкости использования.

Аниме про Linux могло бы взять на себя роль красивой витрины, а уж те, кто заинтересовался, наверняка бы разобрались в теме.

Опенинг можно создать с использованием LMMS

Помимо самого линукса, такое аниме может популяризовать другие программы. Огромную значимость в среде аниме фанатов играют опенинги аниме - это вступительные ролики, которые показывают в качестве заставки перед каждой серией. Часто такие видеоролики имеют оригинальный видеоряд и сопровождаются песней, которую пишут специально для аниме.

Одной из фишек такого опенинга могло бы быть использование программы Linux MultiMedia Studio. Многие считают, что этот секвенсор плохо подходит для написания музыки, однако, его используют как профессиональные, так и андеграундные музыканты. Использование LMMS в опенинге могло бы стать хорошей темой для новостей, что способствовало бы росту интереса к аниме и этой программе. Надеюсь только, его не будут рисовать в GIMP.

Новое поколение хорошо понимает сложные вещи

Посмотрите на современных подростков и молодых людей - они без труда разбираются в сложных вещах. Они подробно разбирают сложнейший лор японских визуальных новелл, играют в коллекционные карточные игры с кучей сложных правил и стат, без труда разучивают спреи в CS2, играют в Dwarf Fortress и ритм-игры. Все современное медиапространство приучает молодое поколение к сложным и малопонятным вещам. Посмотрите на современные игры - они ужасающе требовательны к навыкам - все эти Fortnite и PUBG не так просты, как вам кажется. Поэтому Linux не будет для них чем-то особенно сложным.

Зачем я написал эту статью?

Манга про Убунту существует, но она крайне нишевая и специфическая



Я понимаю что одно, два или даже десять аниме про Linux не сделают его популярным. Более того, этот блог вообще не про аниме. Этот блог о том, почему популяризация Linux для домашнего использования так и осталась на ужасающе низком уровне. Основная причина перехода на Linux сегодня мало кому понятна - аналитики молчат, энтузиасты делают общие выводы. Можно предположить, что популярность Linux отчасти является вынужденной: у кого-то просто нет денег на Windows, кто-то не может позволить себе современный компьютер.

И эта репутация “бюджетной замены” Windows тянется за Linux довольно долго. От нее нужно избавляться. Говорить о том, что Linux это не замена Windows, а другая ось со своими особенностями и преимуществами. Нужно рассказывать, что Linux это не “сложная ось для гиков”, а стильная и красивая ось для всех. Что консоль не будет кусать вас за пальцы, при вводе неверной команды. На Linux тоже можно смотреть аниме и фильмы, слушать музыку, лазить в интернете и работать с документами. Что ее можно использовать как основную ось. Проще говоря, Linux нужен образ дружественной и понятной оси для использования.

И лучший способ создать этот образ - создать что-то, что способно заинтересовать человека в теме. Классические статьи и обзоры не подходят. Это должно быть что-то массовое и поп-культурное. Аниме, сериал, веб-комикс, мемы, может быть даже игра с гача-механиками. Что-то, что доступно каждому. Пока ничего такого я даже близко не находил. Любые попытки linux-энтузиастов делать что-то про linux остаются в сообществе и не уходят дальше. Возможно дело в том, что подобное творчество нацелено на пользователей Linux. Но нужно продолжать и пытаться создать для Linux красивую витрину, посмотрев на которую, каждый человек мог бы понять, что такое Linux и зачем он нужен.