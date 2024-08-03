Обложку альбома нарисовала художница

Катерина Пушкина

Если вы были геймером в 2013 году, то наверняка заметили, какое огромное внимание игра Hotline Miami привлекала к жанру синтвейв. Синтвейв тогда стал одним из самых популярных жанров, его стали использовать в качестве саундтреков игр и роликов на Youtube, а вскоре дизайнеры и художники создали множество артов на эту тему. Синтвейв затмил собой вич-хаус, став самым популярным и востребованным жанром современной музыки. Его часто ошибочно путали с синти-попом 80х и музыкой из аркадных автоматов. А он в свою очередь активно делится на различные новые поджанры.

Одним из таких поджанров стал советвейв, он английского soviet wave - “советская волна”. В то время как оригинальный синтвейв был вдохновлен культурой и стереотипами о 80х в США, советвейв ностальгировал по Советскому Союзу. Советвейв треки были посвящены пионерским лагерям, космонавтам, бобинным магнитофонам, танцам в парке и всем тем вещам, о которых можно было ностальгировать, проведя юность в СССР.

В 2013 я поиграл в Hotline Miami и полюбил синтвейв. Я стал слушать все, что мне попадалось в этом жанре. Я узнал что жанр появился в конце нулевых годов, первоначально назывался оутран и стал известен после фильма “Драйв”, а после стал очень популярен и породил массу поджанров.

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Одним из самых красивых альбомов советвейва для меня стал релиз группы Протон-4



И вот, время пришло и я узнал про советвейв. Мне стало интересно и я нашел несколько альбомов. Музыка была красивой. Темы треков часто отсылали к космической программе СССР и культуре. Но слушать это мне было очень скучно. Потому что несколько лет назад я послышал альбом, который раскрывал тему советской фантастики куда лучше, чем весь этот жанр.

Этот альбом назывался “Ангелы космоса” и был выпущен в 2006 году. Тогда еще не было даже такого жанра, как оутран и альбом причислили к жанру синти-поп. Однако от синтипопа он очень сильно отличался своей концепцией.

Альбом был записан проектом под названием Lesnokov 16, в который вошли музыканты Stan_I. M.S. из россйиской готической группы Stillife. И хотя альбом не был концептуальным, почти все треки на нем были посвящены одной теме - космической программе СССР, которая давно перестала быть фантастикой, обзавелась роботами и стала покорять просторы космоса. Проще говоря, альбом звучал так, будто СССР не распался, а все то, что показывали в советских фантастических фильмах стало явью.

"Артек-Электроника" один их самых известных советвейв-исполнителей



В то время как жанр советвейв практически не имел текстов и лишь сэмплами и звучание отсылал нас к великой эпохе, музыканты из Lesnokiv 16 почти в каждом своем тексте рассказывали историю, шутили или вспоминали о ком-то. К примеру, трек “Белка и Стрелка” была трибьютом знаменитым четвероногим покорителям космоса. Трек “Идем на 'Астру'!” отсылал к кинофантастике и творчеству писателя Кира Булычева. А трек “L-16” отчасти объяснял странное название проекта. По сути, Lesnikov 16 это название космического корабля, по аналогии с “Союз 18” или “Аполлон-12”. При этом это не только космический корабль, но еще и робот, который способен выжить в космосе.

Альбом был переполнен сэмплами из мультфильмов и фильмов, из-за чего атмосфера космического путешествия многократно усиливалась. А роботоподобный вокал часто заставлял на полном серьезе подумать, что ты слушаешь музыку, записанную роботами где-то в глубоком космосе.

Первой советвейв группой для многих меломанов была "Маяк"



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Даже после многих лет, сильное впечатление от альбома Lesnikov 16 не проходило и услышав советвейв я оказался разочарован. Несмотря на то, что жанр был очень красивым и интересным, а многие его альбомы можно смело назвать шедеврами, ему очень не хватало лирики. Тексты, которых было много даже в синтвейве, почему-то были редкостью для советвейва, что делало его прослушивание для меня бессмысленным.

Прошло уже много лет с тех пор, как я услышал Lesnikov 16 и с тех пор он постоянно присутствует в моем плейлисте. Думаю это связано с тем, что проект не загонял себя в формат, активно применял интересные решения и посвящал песни тому, что музыкантом казалось интересным. Советвейв же часто был музыкой “в формате”, в нем редко можно было найти какие-то оригинальные решения и неожиданные темы.

У Lesnikov 16 всего один альбом, зато есть EP посвященное культовой игре Space Invaders



Возможно, я просто мало слышал советвейв и пропустил много чего интересного. Но Lesnikov 16 всегда будут для меня лучшей современной группой, сумевшей перенести любовь к советской фантастике в музыку.