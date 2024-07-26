Популярная игровая платформа Steam улучшила управление демо-версий продуктов в своем магазине и добавила новые возможности для пользователей.

В официальном блоге Steam появилась запись посвященная обновлению демо-версий игр и программ. Теперь бесплатные демо-версии можно добавлять в библиотеку как игры, устанавливать при наличии полной версии игры и удалять с аккаунта прямо из библиотеки. В случае добавления игры в список желаемого, пользователь получит уведомление о выходе демо-версии.

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Если разработчик демо-версии создаст для нее отдельную страницу, на нее можно будет написать обзор как на полноценную игру. Но если у демо-версии не будет страницы, написать обзор будет нельзя. Разработчики Steam заранее предупредили, что после этого обновления, в библиотеке могут появиться демо-версии которые пользователь запускал ранее.

У демо-версий также появилась своя иконка в виде компакт-диска.

Как пишут разработчики Steam, ежегодно в магазине выходят тысячи демо-версий и их устанавливают и запускают миллионы пользователей. Новый функционал должен помочь игрокам пользоваться демо-версиями более комфортно. Это обновление также поможет игрокам находить интересные игры в рамках фестивалей “Играм быть”, на которых разработчики представляют на суд игроков сотни демо-версий. Следующий подобный фестиваль стартует 14 октября и продлится неделю.