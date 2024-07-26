Культовый онлайн-шутер получил новую порцию контента а также множество улучшений

Популярный сетевой шутер старой школы Quake Champions получил 25 июля крупное обновление. Оно приурочено к фестивалю QuakeCon 2024. Главной частью обновления стала новая карта под названием Cursed Soul. Она выполнена в эстетике древнего Египта. Карта доступна для игры в большинстве режимов, включая такие как командный бой, дезматч, “Обелиск” и даже “Импульс 9”. На данный момент карта выведена на первую позицию режима "Тренировка".

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В честь фестиваля QuakeCon в магазин игры был добавлен праздничный набор с именными табличками и знаками профиля. А с 5 по 12 августа можно будет бесплатно получить памятный скин для оружия “Тройник”. Большое число технических изменений произошло в самой игре. Наиболее интересные из них:

Были улучшены дробовики - поведение дроби изменили, но урон в секунду остался прежним.

Улучшено качество звука, звуковые события оптимизированы и не нагружают процессор

Исправлена поддержка объемного звука для 5.1 и 7.1

FMOD обновлен до стабильной версии 2.02

Античит теперь корректно работает с процессорами 2000-2010х годов

Игра по прежнему остается бесплатной и доступна в Steam и Xbox Store.