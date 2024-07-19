Игра Team Fortress 2 получила долгожданное обновление после того, как из игры убрали ботов с читами.

Сегодня в Team Fortress 2 вышло крупное летнее обновление, добавляющее в игру летнее событие и 10 новых карт. Обновление интересно сразу по двум причинам - это первое обновление игры после массового бана ботов с читами, мешавшими игрокам играть в течении нескольких лет и долгожданное летнее обновление, релиз которого игроки ждали еще в конце июня.

реклама

В игру были добавлены карты Embargo, Odyssey, Megaton, Cachoeira, Overgrown, Hadal, Applejack, Atom Smash, Canaveral и Burghausen, отличительной чертой которых является летняя эстетика и непохожесть на типичный визуальный стиль карт Team Fortress 2. Меню игры изменено на летнее меню с барбекю.

Помимо этого, в игре были добавлены новый кейс, 4 насмешки, 18 эффектов для шапок, 20 эффектов для насмешек и 23 новых аксессуара, созданных сообществом игры.

В техническом плане это обновление интересно добавлением недостающих 64-битных бинарных файлов Steam для выделенных серверов и 64-битных версии HLMV и HLFaceposer.

Летнее событие закончится 15 сентября 2024 года.

Стоит отметить, что на прошлом летнем обновлении в игру была добавлена карта, посвященная символу распродаж в сервисе Steam - Тюленю. Его появление в игре нашло отклик среди создателей контента и появилось множество артов и анимаций, посвященных этому персонажу.