Realme Race Pro — Snapdragon 888, OLED, 160 Гц, 12 ГБ ОЗУ и зарядка на 125 Вт
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Известный инсайдер TechTipster опубликовал в своём Twitter подробные данные о новом флагмане от Realme: Race Pro. Как ранее и предполагалось, в нём будет установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888.
Остальные характеристики не менее впечатляющие: 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ (3200 на 1440 пикселей) и высокой частотой обновления 160 Гц. Оперативной памяти LPDDR5 предлагается до 12 Гб в топовом исполнении. В качестве накопителя покупателям будет предложено 3 варианта на выбор: 128, 256 либо 512 Гб.
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Производитель заявляет поддержку скоростной проводной зарядки мощностью 125 Вт, которая будет быстро восполнять заряд батареи ёмкостью 5000 мА*ч. Модулей основной камеры три: основной на 64 Мп и два по 13 Мп. Характеристиками селфи-камеры инсайдер не поделился. Смартфон будет работать под управлением Android 11 с фирменной оболочкой UI 2.0. Цена пока неизвестна. Старт продаж запланирован на первый квартал 2021 года.
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