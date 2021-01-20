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Компания из Британии Moley Robotics презентовала полностью роботизированную кухню для состоятельных людей, которая самостоятельно может приготовить более 5000 самых разнообразных блюд. Рецепты создавались в тесном контакте с именитыми поварами, поэтапно записывая на видео все их действия. Обладателям комплекса доступны множество различных вариаций, а так же возможность создавать собственные кулинарные шедевры при помощи предустановленного ПО Moley. Начало разработки началось в далёком 2015 году, и вот только сейчас, уникальные кухонные помощники Moley Robotics доступны к приобретению и дальнейшему монтажу специалистами компании.





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Комплекс представляет собой две роботизированные руки, которые двигаются по встроенным в потолок рельсам. Манипуляторы без вмешательства человека самостоятельно берут нужную посуду, насыпают или наливают необходимое количество ингредиентов, перемешивают их в процессе готовки, а затем раскладывают по тарелкам. Но и это ещё не всё: мусор они тоже самостоятельно уберут. Множество камер и различных датчиков позволяют роботу не путать продукты. Для управления используется сенсорный экран.

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Максимальная цена уникальной кухни составляет внушительные 338 000 долларов за премиальную комплектацию Moley R. Будут и более простые версии, но к сожалению, производитель не уточнил на них цены, упомянув лишь о том, что цена не будет фиксированной, из-за множества различных вариаций и компоновок.