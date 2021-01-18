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Портал GizChina, сославшись на пост известного инсайдера в китайской социальной сети Weibo, пишет, что в линейку смартфонов Huawei P50 будут установлены чипсеты Kirin 9000 и Kirin 9000E. Также ожидается, что новинки будут несколько легче и тоньше, чем флагманы текущего поколения - Huawei Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+.

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В базовой версии мы увидим экран с частотой обновления 90 Гц, а топовому варианту достанется дисплей с частотой обновления 120 Гц. Качество панелей будет таким же высоким, как и у Xiaomi Mi 11. В основных модулях камер будет стоять оптика от Leica. Что касается самих датчиков, то предположительно, они будут такими же, как и в серии Huawei Mate 40, вот только цифровой зум будет 200-кратным.

Кроме того, уже есть информация о поддержке скоростной проводной зарядки мощностью 66 Вт. Не забыли и о беспроводной: здесь она на 50 Вт. В Huawei также допускают возможность внедрения зарядки на 135 Вт, что безусловно подошло бы лучше для нового флагмана, но окончательное решение пока не принято.

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В Китае смартфоны серии Huawei P50 будут управляться операционной системой Harmony OS. Что касается глобальных версий, то в них скорее всего будет установлена всё та же Harmony, хотя источник не исключает возможность увидеть Android 11 на борту.