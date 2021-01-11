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Текущее падение уже заставило многих майнеров крепко задуматься на тему своих инвестиций в графические ускорители, ведь доходность упала вслед за резким снижением всех криптовалют. А если учесть, что куплены данные видеокарты были зачастую сильно дороже рекомендованных розничных цен, то становится вдвойне грустно. Как мы все с Вами помним подобная картина уже происходила в 2017 году. Точно также были сметены все видеокарты с полок магазинов. Закончилось всё довольно быстро и на Авито и других площадках стали кучами появляться объявления о продаже карт и ферм в сборе, зачастую сопровождающиеся жалобными текстами о необходимости платить кредит. Людей тоже можно понять, ведь когда из каждого утюга начинают трубить об окупаемости видеокарт за несколько месяцев, то тоже хочется попасть в струю и заработать лёгких денег. Но тут есть 2 момента. Первый: высокий заработок держится недолго, начиная снижаться вслед за снижением курса и постоянно возрастающей сложности. Второй момент: на многих ресурсах указана окупаемость только самой видеокарты, но к ней также нужно еще докупить так называемую "тушку" (материнская плата, процессор, оперативная память и так далее). В следствии окупаемость отодвигается намного дальше, чем нам преподносят калькуляторы доходности. В прошлый бум майнинга многие кто зашли в конце 2017 года, так и не окупились и были вынуждены распродавать оборудование себе в убыток. Текущий хайп с огромной долей вероятности рискует стать таким же. Геймеры уже потирают ладошки в ожидании вкусных цен на вторичном рынке на нашумевшие модели NVIDIA RTX 3000 серии, которые были раскуплены по любым ценам.

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Напоследок хотим добавить, что на видеокартах прежде всего зарабатывают производители, затем предприимчивые граждане, скупающие их для перепродажи, и, только потом новоиспечённые майнеры. Последняя категория, как выше уже озвучивалось, зарабатывает не всегда.