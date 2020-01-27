Комплектующие будем приобретать в крупнейшей сети магазинов СИТИЛИНК. Сразу оговорюсь: ценник будет "взрослый", но и производительность будет на уровне. Надёжность всей системы так же будет на высоте. Начинаем!





Процессор

Ryzen 7 3800X, о нём, кажется, можно говорить вечно. 8 ядер/16 потоков, базовая частота 3.9 ГГц и 4.5 ГГц в режиме Turbo. Многими признаётся лучшим процессором в линейке по соотношению цена/производительность, настолько удачным он уж получился. Вообще, у компании AMD вся линейка процессоров на архитектуре ZEN 2 совершила настоящий прорыв, особенно в игровой области. Ведь ни для кого не секрет, что решения от Intel традиционно лучше себе показывали в играх, а в рабочих задачах "сливались". В третьем поколении процессоров Ryzen от AMD ситуация в корне изменилась. В рабочих задачах AMD как были впереди, так и остались, а в играх вплотную приблизились к процессорам от Intel. А теперь добавим сюда более "вкусный" прайс, и даже самый преданный фанат Intel начинает грызть ногти :). В СИТИЛИНК OEM версия Ryzen 7 3800X продаётся за 22290 рублей.

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Кулер для процессора

Охлаждать абы каким кулером столь производительный процессор не получится, поэтому поставим DEEPCOOL REDHAT за 2830 рублей. Отличное охлаждение, 6 медных тепловых трубок, вентилятор на 140мм. Термопаста в комплекте. В стоке он, конечно, избыточен для нашего процессора, но зато Вы будете абсолютно спокойны за охлаждение, в случае необходимости разгона. А разогнать процессор рано или поздно обязательно захочется).





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Материнская плата будет на топовом чипсете Х570. Например, MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI за 14290 рублей. Из плюсов: без проблем работают даже 12 ядерные процессоры, хороший арсенал для разгона, встроенный WI-FI модуль, 2 разъёма М.2, хороший аудио контроллер Realtek ALC1220, ну и конечно, интуитивно понятный BIOS.

Оперативная память

Оперативную память поставим комплектом из 4 планок CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS4K8G4D30AESBK 4x8Гб 3000МГц за 10590 рублей, суммарно 32GB. В принципе, на данный момент для игр достаточно и 16GB, но аппетиты в современных играх растут как на дрожжах, а компьютер собираем на долго, значит возьмём с запасом. И к тому же, если компьютер будет использоваться не только для игр, а так же для работы в различных видеоредакторах и создания контента, тогда 32GB более чем оправданно. В данной памяти установлены чипы Micron E-die, которые очень хорошо поддаются разгону.

Жёсткий диск

Установим в нашу сборку один из лучших SSD накопителей - SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW 1Тб, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe, стоимостью 16990 рублей. Южнокорейский гигант порадует отличными скоростями чтения 3500Мб/с и записи 3300Мб/с вкупе с непревзойдённой надёжностью. Ресурс записи заявлен 600ТБ. К минусам можно с натяжкой отнести стоимость, но поверьте - горечь от утраченных файлов будет длиться значительно дольше, чем воспоминания о переплате 6-7 тысяч рублей за Samsung.

Видеокарта

За графику будет отвечать видеокарта GIGABYTE nVidia GeForce RTX 2080SUPER GV-N208SAORUS-8GC за 55990 рублей. Серия AORUS давно себя зарекомендовала как одна из самых лучших по производительности и особенно, по массивной и хорошо продуманной системе охлаждения. Температура даже в самых тяжёлых играх не будет подниматься выше 65-68 градусов.

Блок питания

На блоке питания экономить нельзя, особенно в дорогих сборках. Поэтому весь дешман оставим для эконом компьютеров и возьмём полностью модульный блок известнейшей фирмы SEASONIC PRIME ULTRA GOLD SSR-650GD2 на 650W с сертификатом 80 PLUS GOLD за 11320 рублей. Гарантия на блок 12 лет.

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Подбор корпуса, конечно, очень индивидуальный процесс. Но лично мне очень нравятся большие и просторные корпуса, к примеру ATX THERMALTAKE View 71 TG RGB, Full-Tower за 12900 рублей. Остекление практически вкруг (кроме задней стенки и дна). Стильный и современный корпус для топовых сборок.

Итоговая стоимость

147200 рублей. Именно столько стоит наш компьютер, который переварит все современные игры, даже в разрешении 4К. Дорого? Несомненно. Но и комплектующие подобраны одни из самых лучших, современных и надёжных.