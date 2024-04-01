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Айзанат Умалатова
ПК с искусственным интеллектом Acer Swift Go 14 с OLED-дисплеем Intel Core Ultra 7 и 500 нит
Эта панель обеспечивает 100% покрытие цветовой гаммы DCI-P3 и сертифицирована по стандарту DisplayHDR 500 True Black.

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Acer недавно объявила, что в ближайшее время в Индии будет представлен игровой ноутбук Predator Helios 16 с процессором Intel 14-го поколения и графическим процессором RTX 4080. Бренд также раскрыл свои планы по запуску в стране ещё одного ноутбука под названием Acer Swift Go 14 AI PC. Ноутбук также оснащен новейшими процессорами Intel и OLED-дисплеем.

Технические характеристики ПК с искусственным интеллектом Acer Swift Go 14

Согласно специальной странице Amazon, новый ноутбук с искусственным интеллектом Swift Go 14 оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с максимальной яркостью 500 нит. Панель обеспечивает 100% покрытие цветовой гаммы DCI-P3 и сертифицирована по стандарту DisplayHDR 500 True Black.

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Компьютер с искусственным интеллектом Swift Go 14 оснащён процессором Intel Core Ultra 7 и поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X 6400 и 1 ТБ твердотельного накопителя NVMe PCIe Gen 4. Он также включает в себя Intel AI Boost и собственное решение Acer для улучшения задач, управляемых искусственным интеллектом. Ноутбук имеет сертификат Intel Evo. Он соответствует строгим стандартам Intel для ноутбуков EVO. Требования к Intel EVO включают поддержку биометрического входа в систему, надёжный процессор, шумоподавление на основе искусственного интеллекта для видеозвонков, быструю зарядку через USB Type C, более 9,5 часов автономной работы благодаря дисплею FHD и веб-камере с разрешением FHD 1080p при 30 кадрах в секунду, а также другие функции.

Возвращаясь к спецификациям ноутбука, пользователи могут рассчитывать до 12,5 часов автономной работы от одной зарядки с возможностью быстрой зарядки до 100 Вт через порт USB C. Устройство оснащено веб-камерой QHD с разрешением 1440 пикселей для чётких видеозвонков и имеет множество вариантов подключения, таких как HDMI 2.1, порты USB Type C, Wi-Fi 6E и Bluetooth LE audio.

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