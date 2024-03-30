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Айзанат Умалатова
Redmi Note 13 Pro Turbo дебютирует во всем мире как Poco F6
Redmi Note 13 Turbo оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX882.

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Информация о технических характеристиках Redmi Note 13 Turbo была распространена инсайдером в преддверии выхода самого мощного телефона серии Note 13. Смартфон будет оснащен недавно анонсированным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и может оборудоваться OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Пока от компании нет никаких известий о планах запуска, телефон может дебютировать за пределами Китая как гаджет под брендом Poco.

Согласно деталям, обнародованным tipster Experience more (перевод с китайского) на Weibo, Redmi Note 13 Turbo будет оснащен плоским OLED-экраном с разрешением 1.5K. Дисплеи производятся двумя поставщиками — TCL Huaxing и Shenzhen Tianma. Источник также утверждает, что в телефоне будет установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

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Redmi Note 13 Turbo станет самым мощным телефоном серии Note 13

Что касается фотографий и видео, то Redmi Note 13 Turbo оснащён 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX882. Подробности о других камерах на тыльной стороне в настоящее время не разглашаются. Однако информатор сообщает, что смартфон будет оснащен 20-мегапиксельной селфи-камерой.

В дополнение к техническим характеристикам смартфона пользователь Weibo также намекнул на дизайн будущего смартфона. Redmi Note 13 Turbo напоминает Redmi K70E, в то время как задняя панель может позаимствовать элементы дизайна у Redmi Note 12T и Redmi Note 13 Pro.

В прошлом году компания выпустила Redmi Note 12 Turbo в Китае, но на международных рынках он был представлен как Poco F5. Компания ещё не объявила о планах по выпуску Redmi Note 13 Turbo, который в конечном итоге может дебютировать за пределами Китая как Poco F6. Недавние утечки предполагают, что он будет иметь аналогичные спецификации. Больше об этих смартфонах можно будет узнать в ближайшие недели или месяцы.

#redmi #redmi note 13 pro #poco f6
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