Новая функция Google Maps на основе искусственного интеллекта будет предоставлять сводки с использованием фотографий и обзоров мест.

Карты Google получают три новых обновления, призванных помочь пользователям в их путешествиях. Google добавила в Maps тщательно отобранные списки рекомендаций от ведущих сайтов и сообщества Maps. Второе обновление Карт Google позволяет пользователям составлять список мест, которые они хотят посетить и отслеживать, где они были. Кроме того, Google внедряет искусственный интеллект в карты, чтобы предлагать обобщенную информацию о ключевых местах, которые они искали. Компания также обновляет дизайн Google Maps.

Компания Alphabet, принадлежащая Google, объявила о появлении новых функций в Google Maps в сообщении в блоге в четверг (28 марта). Первое обновление Карт поможет пользователям находить тщательно отобранные списки рекомендаций с ведущих сайтов и сообщества Google Maps. Когда пользователи будут искать город на картах, они смогут провести пальцем вверх, чтобы увидеть кураторские списки рекомендаций от людей, которые хорошо знают город. Пользователи могут воспользоваться предложениями с таких сайтов, как Lonely Planet и OpenTable. Список можно сохранить в приложении "Карты" или поделиться им с контактами.

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Карты Google готовят три типа списков кураторов. Список ”трендов“ будет включать "места, популярность которых на картах недавно резко возросла”. В списке "топ" указаны места, которые неизменно пользуются популярностью у картографического сообщества. Список "жемчужин" поможет найти отличные рестораны.

Google упрощает создание списков в Картах. С этим обновлением пользователи могут создавать списки, нажимая кнопку "Новый список" на вкладке "Сохраненные". Это поможет организовать места, которые они хотят посетить и отслеживать места, где они были. Во время путешествий списки можно использовать для составления рекомендаций, например маршрута. Пользователи смогут ссылаться на список контента из своих социальных каналов. Обновления появятся по всему миру на Android и iOS в этом месяце.

Google будет использовать искусственный интеллект для выявления "ключевых идей сообщества Maps”. Эта функция с поддержкой ИИ будет использовать фотографии и отзывы о месте, чтобы понять какие достопримечательности нравятся людям.

Google подтвердила, что приложение Maps готовится к обновлению дизайна. Подтверждено обновление главного экрана с меньшим количеством вкладок и новыми цветами значков.