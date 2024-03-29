Edge 50 Ultra, который находится выше Edge 50 Pro в линейке продуктов Motorola, будет представлен с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3.

Благодаря утечке от инсайдера, пользователям предоставлена информация о следующем флагманском смартфоне Motorola. Edge 50 Ultra, который находится выше Edge 50 Pro в линейке продуктов Motorola, будет представлен с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и 50-мегапиксельной тройной камерой с перископическим зумом.

Компания Motorola в течение нескольких недель распространяла слухи о том, что вскоре выпустит множество смартфонов под брендом Edge. На данный момент в основном подтверждены подробности о Edge 50 Pro, дебют которого состоится 3 апреля. Хотя компания сообщила, что в Edge 50 Pro будет использоваться более слабый чипсет, чем у его предшественника, в новой модели будет использоваться недавний чипсет Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm.

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Просочившиеся изображение Android Headlines подтверждают не только дизайн следующего флагмана Motorola, но и некоторые его функции. Например, Edge 50 Ultra будет оснащён большим изогнутым дисплеем с тонкими рамками.

Edge 50 Ultra оснащён большим корпусом камеры, внутри которого расположены три объектива с эквивалентным фокусным расстоянием от 12 мм до 75 мм. Более того, на изображениях видно, что Edge 50 Ultra оснащён основной камерой на 50 Мп, которая поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS), а также неизвестными сверхширокоугольными камерами и камерами с перископическим зумом. Edge 50 Ultra будет доступен в трех цветах. Дата выпуска пока неизвестна, однако Edge 50 Ultra уже можно увидеть в официальных тизерах Motorola, относящихся к Edge 50 Pro.