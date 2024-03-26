HP Omen Transcend 14 поддерживает проводную зарядку USB Type-C мощностью 140 Вт.

HP Omen Transcend 14 был представлен ранее в этом году, в январе, во время выставки Consumer Electronics Show (CES) 2024. Ноутбук продаётся в Индии и оснащён процессором Intel Core Ultra 7. Чипсет оборудован нейронными процессорами (NPU), которые помогают пользователям выполнять автономные действия с поддержкой искусственного интеллекта. В стране ноутбук предлагается в двух цветовых вариантах, как и в глобальном варианте. Он также оснащен выделенной графикой, OLED-дисплеем и клавиатурой с RGB-подсветкой.

HP Omen Transcend 14 цена в Индии, наличие

Цена HP Omen Transcend 14 в Индии начинается с 1 74 999 рупий (2110 долларов) за оттенок Shadow Black, а за вариант Ceramic White - за 1 75 999 рупий (2122 $). В настоящее время ноутбук доступен для предварительных заказов в Индии через официальный сайт HP и Amazon. Он поступит в продажу с 3 апреля.

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HP Omen Transcend 14 технические характеристики, особенности

HP Omen Transcend 14 оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8 K (2800 x 1800 пикселей) с частотой обновления до 120 Гц, стеклом от края до края и защитой от синего света. Он оборудован процессором Intel Core Ultra 7 155H в паре с выделенным графическим процессором Nvidia GeForce RTX 4060 GPU с 8 ГБ видеопамяти GDDR6, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ SSD-накопителя PCIe Gen4 NVMe. На ноутбуке также предустановлена Windows 11 Home.

Новый ноутбук HP оснащен камерой HP True Vision 1080p full-HD с поддержкой шумоподавления и встроенными цифровыми микрофонами. Он также оборудован двумя динамиками HyperX Audio, с поддержкой HP Audio Boost и DTS X Ultra. Ноутбук также оснащён полноразмерной клавиатурой с четырёхзонной RGB-подсветкой и поддерживает подключение Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

HP Omen Transcend 14 оборудован аккумулятором мощностью 71 Втч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 140 Вт через порт USB Type-C. Ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C, двумя портами USB Type-A, одним портом HDMI 2.1 и одним комбинированным разъёмом для наушников/микрофона. При весе 1,63 кг ноутбук имеет размеры 31,3 см х 23,35 см х 1,69 см.