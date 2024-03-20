Однако ожидается, что поставка складных дисплеев будет осуществляться в соответствии с первоначальным планом.

Apple работает над своей линейкой складных устройств. Недавние отчеты компании из Купертино и поданные патенты свидетельствуют о том, что фирма работает над складным iPhone, iPad и устройством с большим дисплеем, предположительно это MacBook.

Корейское издание AlphaBiz ранее утверждало, что складной iPhone будет выпущен в конце 2026 года. Но в новом отчете в издательстве заявили, что устройство будет выпущено в первом квартале 2027 года. Apple отложила свои планы по выпуску складного телефона по причинам, связанным со спросом.

реклама “Я понимаю, что Apple планирует начать продажи складных iPhone несколько позже, чем ожидалось, после полной подготовки ко всем вопросам, включая спрос на складные дисплеи”, - цитировали слова инсайдера.

В отчете, однако, упоминается, что выбор поставщиков компонентов, таких как складные дисплеи, для устройства продолжится в соответствии с первоначальным планом.

"Поскольку это более поздний релиз, чем у конкурентов, мы знаем, что будут сконцентрированы передовые технологии", - цитировалось в отчёте.

Официальный представитель компании заявил, что складной iPhone будет тоньше и легче конкурентов. При этом особое внимание будет уделено предотвращению образования складок на экране. Сообщается, что Apple подала заявку на патент технологии, которая минимизирует заломы вдоль оси складывания дисплея.

Apple пока не раскрыла свои планы по выпуску складного устройства, несмотря на то, что компания отстает от конкурентов Samsung и Google в категории продуктов. Samsung выпустила пять поколений складных телефонов в виде раскладушек и книжек, в то время как Google запустила Pixel Fold в прошлом году и работает над складным смартфоном Pixel второго поколения.

Изменчивые и противоречивые сообщения о складных продуктах Apple еще больше усилили неопределенность в отношении ее планов в этом сегменте. Ранее в этом месяце аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что первым складным MacBook от Apple станет 20,3-дюймовый MacBook, который, скорее всего, поступит в массовое производство в 2027 году.