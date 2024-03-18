Сообщается, что планшет Poco был указан под номером модели 2405CPCFBG.

Poco может работать над новым устройством, которое станет первым для компании. Согласно отчету, планшет был замечен на веб-сайте сертификации под брендом Poco. Хотя у планшета не было никакого названия, ожидается, что это будет планшет Redmi или Xiaomi с новым брендом. Недавно компания представила Poco X6 Neo 5G в Индии. Телефон выпущен с SoC MediaTek Dimensity 6080 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью до 33 Вт.

Предполагаемый планшет под брендом Poco с номером модели 2405CPCFBG был замечен на европейском сайте сертификации EEC. Он указан под номером уведомления KZ0000007722, и в отчете предполагается, что сертификация будет действительна до 3 декабря 2029 года.

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Если указанный планшет будет выпущен, это будет первый в истории гаджет под брендом Poco на рынке. Как и некоторые смартфоны Poco, предполагается, что это ребрендинговая версия существующего планшета Redmi или Xiaomi. Примечательно, что Poco является суббрендом Xiaomi.

Недавно Xiaomi выпустила Xiaomi Pad 6S Pro в Китае. Планшет оснащен 12,4-дюймовым ЖК-экраном с частотой 144 Гц и разрешением 6K (3048 x 2032 пикселей) с защитой Corning Gorilla Glass 5 и оснащен SoC Snapdragon 8 Gen 2 в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Он оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт и оснащен 50-мегапиксельной двойной камерой заднего вида наряду с 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Xiaomi Pad 6S Pro, который предлагается в черном, синем и зеленом цветах, стартует в Китае по цене 3 299 юаней (примерно $457) за базовый вариант 8 ГБ + 256 ГБ. Между тем, варианты 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ стоят 3 599 юаней ($498), 3 999 юаней ($554) и 4 499 юаней (около $623) соответственно.