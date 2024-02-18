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Электромобиль с пробегом 1600 км: аккумуляторная технология привлекает Volkswagen

Volkswagen делает ставку на будущее благодаря различным решениям, предлагаемым американской компанией 24M.
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Основанная в 2010 году 24M специализируется на производстве и проектировании литий-ионных и литий-металлических аккумуляторов. Ее последние инновации не могли не броситься в глаза немецкому гиганту.

В последние годы сектор аккумуляторных батарей развивается не по дням, а по часам, и производители разрабатывают конструкции, обеспечивающие все большую дальность действия и емкость. Gotion High Tech и его аккумулятор Astroinno, Toyota и их прочные аккумуляторы или даже DESTEN и его сверхбыстрые элементы LFP.

Компания 24M из Кембриджа работала над тремя различными технологиями: Eternalyte ™, 24M ETOP ™ и Impervio ™. Данные технологии заинтересовали Volkswagen Group, которая теперь будет сотрудничать с 24M и приобрела 25% акций компании. Это сделано с целью создания специализированной организации, которая будет заниматься производством аккумуляторных элементов SemiSolid ™, специально разработанных для автомобилей.

24-метровый победный триптих

Таким образом, только что представленный технологический пакет 24M состоит из трех ключевых элементов:

  1. Eternalyte ™, жидкий электролит.
  2. Impervio ™, разветвитель аккумуляторов следующего поколения.
  3. 24M ETOP ™, аккумуляторная технология с переходом от одного электрода к другому.

Эти нововведения позволяют довольно эффективно решать проблемы литий-металлических аккумуляторов, а именно: проблемы безопасности (образование металлических дендритов на аноде, вызывающих короткое замыкание), их ограничения с точки зрения срока службы и зарядной способности. Недостатки, которые сегодня все еще ограничивают их коммерческое использование.

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Наоки Ота, генеральный директор 24M, уверенно озвучил следующее:

«Мы полны решимости произвести революцию в мире аккумуляторов, предлагая инновационные решения, способные решить основные проблемы отрасли. Eternalyte ™ лежит в основе этой перестройки, прокладывая путь для литий-металлических аккумуляторов с исключительной долговечностью ».

Супераккумулятор, которого все ждали

Согласно предварительным данным, использование Eternalyte™ очень эффективно оптимизирует и стабилизирует циклы зарядки аккумулятора. Это позволило бы обеспечить его запас хода в 1000 миль (1609 км) при сохранении 83% емкости после более чем 500 циклов. В таком случае общее время автономной работы составит 500 000 миль (около 805 000 км)!

Технология 24M ETOP™, в свою очередь, позволит оптимизировать производство аккумуляторных батарей. Традиционно аккумуляторы для электромобилей изготавливаются путем сборки отдельных элементов в модули, которые затем объединяются в окончательный комплект. Технология 24M Techno исключает этап создания модуля и позволяет напрямую интегрировать электроды в аккумуляторную батарею без необходимости изготовления отдельных модульных элементов. Результат: меньше используемых материалов, повышенная плотность энергии и снижение производственных затрат!

Если Volkswagen позиционирует себя в качестве инвестора, то это потому, что потенциал, представленный последними инновациями 24M, действительно есть. Возможно, это первый шаг в использовании литий-металлических аккумуляторов в автомобильной промышленности.

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