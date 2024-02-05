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Айзанат Умалатова
LibreOffice 24.2 выходит с новой нумерацией и множеством новых функций
Теперь доступна последняя версия LibreOffice. Офисный пакет с открытым исходным кодом использует это для размещения большого количества новых функций.

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31 января прошлого года The Document Foundation выпустила LibreOffice 24.2 для пользователей Windows, macOS и Linux. Идеальная возможность для компании представить десятки новых функций, некоторые из которых, кстати, особенно ожидаются сообществом.

В программе новая нумерация, различные улучшения меню и даже пользовательский интерфейс, который больше похож на Microsoft Office.

LibreOffice 24.2: автоматический поиск информации теперь включен по умолчанию

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Пользователи LibreOffice теперь могут загрузить последнюю версию приложения. Одно из основных изменений в этом обновлении касается включения автоматического восстановления по умолчанию. Цель состоит в том, чтобы «ограничить риск потери контента для новых пользователей, которые не знакомы с настройками LibreOffice».

В LibreOffice 24.2 документы теперь сохраняются автоматически каждые 10 минут (опция включена по умолчанию), хотя пользователи смогут вручную изменить выбор, если захотят. Эту опцию, очевидно, можно отключить.

Как вы можете видеть на приведенном снимке, опубликованном нашими коллегами по Ghacks, пользователи также могут выбрать опцию «Всегда создавать резервную копию». Как следует из названия, это позволяет всегда сохранять документ.

Версия LibreOffice 24.2 полна новых функций

Как мы уже упоминали ранее, в последнем обновлении LibreOffice появилось множество функций. Среди наиболее важных мы можем упомянуть возможность вставлять стили для комментариев в приложении Writer или добавление нового поля поиска на боковой панели и выделение строк / столбцов в Calc.

Наконец, обратите внимание, что в раскрывающемся списке «Вставить специальный символ» теперь отображается описание выбранного символа для всего программного обеспечения пакета (включая Impress, Draw и Math). 

В начале этого года, и это, вероятно, не ускользнуло от вашего внимания, The Document Foundation решила изменить систему нумерации. После выпуска LibreOffice версии 7.6 офисный пакет был обновлен до версии 24.2, чтобы соответствовать времени года выпуска обновления.

LibreOffice

  • Поддержка форматов Microsoft Office
  • Библиотека расширений и шаблонов
  • Регулярно обновляется
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LibreOffice - это эталонный офисный пакет во вселенной свободного программного обеспечения. Благодаря постоянным обновлениям и ускоренной разработке под руководством The Document Foundation, этот пакет охватывает широкий спектр потребностей. LibreOffice может многое предложить - от инструментов обработки текстов, таких как Writer, до создания динамических презентаций с помощью Impress и средства работы с электронными таблицами Calc. Настоятельно рекомендуется загрузить это программное обеспечение без дальнейших церемоний, посоветовать его окружающим и внимательно следить за ним, чтобы извлекать выгоду из его постоянных улучшений.

#технологии #искусственный интеллект #технология #программное обеспечение #libreoffice #microsoft office #искусственный интеллект и microsoft #програмирование
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