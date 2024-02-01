Теперь пользователи имеют возможность отправлять голосовые и видеосообщения, исчезающие сразу после просмотра.

Индустрия приложений для обмена сообщениями - это жестокий мир, в котором крупнейшим игрокам приходится конкурировать за новые функции, чтобы оставаться популярными. И это особенно важно, если они уже доступны у конкурентов. Signal, например, уже давно предлагает возможность отправлять мультимедиа. Ситуация, на которую Telegram должен был рано или поздно отреагировать.

Обновление, выпущенное Telegram, не останется незамеченным. Чтобы использовать новую функцию, вам нужно провести пальцем вверх, чтобы заблокировать запись, а затем нажать на значок однократного просмотра перед его отправкой. Получатели таких сообщений увидят специальный индикатор в виде цифры 1, сигнализирующий о единоразовом характере сообщения. После просмотра сообщение невозможно будет ни остановить, ни перемотать – оно исчезнет навсегда.

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Telegram занимает высокие позиции в рейтинге приложений для обмена мгновенными сообщениями. Его доступность на большом количестве платформ, шифрование передаваемых данных, а также функции группового чата делают его приложением, которое выделяется среди других.